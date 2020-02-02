پیروزی تیم مهام پلیمر برابر هما و تساوی در ۲ مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم شنبه شب در ورزشگاه شهید حیدریان قم به پایان رسید که طی این بازیها تیم فوتبال مهام پلیمر حریفش را شکست داد و ۲ دیدار با تساوی پایان یافت.
در بازیهای برگزار شده تیم مهام پلیمر به دیدار تیم هما رفت و موفق شد میهمان خود را ۳ بر یک شکست دهد و با این پیروزی وضعیت امتیازی خود در جدول رده بندی را بهبود بخشد به طوری که پیروزی مهام پلیمر نتیجه دلخواه رقبای این تیم نبود.
دیدار تیمهای وحد و آکادمی نوین نیز با تساوی بدون گل در پایان ۹۰ دقیقه تلاش همراه شد و تیم عقاب نیز در مسابقه برابر اکباتان به نتیجهای بهتر از تساوی یک بر یک دست پیدا نکرد تا ۲ مسابقه از این روز برنده نداشته باشد.
با برگزاری دیدارهای معوقه، نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم پایان خواهد یافت و ۸ تیم حاضر در این رقابتها برای مسابقات دور برگشت آماده میشوند جایی که یک تیم باید به دسته پایینتر سقوط کند و تکلیف قهرمان نیز مشخص میشود.
تیم قهرمان این مسابقات این فرصت را به دست میآورد تا به عنوان نماینده استان قم در مسابقات زیر گروه لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان شرکت کند گرچه تیمهای قمی در سالهای اخیر یا در این مسابقات غیبت داشتهاند و یا در نیمه راه کار را رها کردهاند.
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