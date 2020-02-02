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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۱

با تلاش نجات جان ۱۵ نفر؛

یکی از کولبران مفقودی در شهرستان سقز جان خود را از دست داد

یکی از کولبران مفقودی در شهرستان سقز جان خود را از دست داد

سنندج - یکی از کولبران مفقودی در منطقه سرشیو از توابع شهرستان سقز، به دلیل سرما و یخبندان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه شماری از کولبران منطقه سرشیو سقز به دلیل برف و کولاک از مسیر اصلی منحرف شده و در میان برف گرفتار شدند.

با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مردم محلی و نیروهای امدادی ۱۵ نفر از آنها یکی دو ساعت بعد از وقوع این حادثه پیدا شدند.

بر اساس اعلام فرماندار ویژه شهرستان سقز، در مرحله اول امداد و نجات، ۱۵ نفر از آنان توسط نیروهای امدادی، سپاه ناحیه سقز، مردم محلی و امدادگران نجات یافته و به روستای مام سفیدین منتقل شدند و جستجو برای یافتن ۲ نفر دیگر از همراهان این افراد ادامه پیدا کرد.

کامل کریمیان بیان کرد: پس از انتقال این ۱۵ نفر به منطقه مناسب، مشخص شد یک گروه ۶ نفره دیگر از کولبران نیز در این منطقه گرفتار کولاک شده‌اند که بلافاصله تیم‌های امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر همراه با اهالی روستاهای منطقه و نیروهای امدادی تلاش برای یافتن این افراد را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه پس از چند ساعت تلاش پنج نفر از این افراد سالم پیدا شده و به منطقه امن انتقال داده شدند، یادآور شد: متأسفانه نفر ششم از این افراد با هویت مشخص بدلیل سرمای هوا در ارتفاعات جان خود را از دست داده بود.

کد مطلب 4841814

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