یکی از کولبران مفقودی در شهرستان سقز جان خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه شماری از کولبران منطقه سرشیو سقز به دلیل برف و کولاک از مسیر اصلی منحرف شده و در میان برف گرفتار شدند.

با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مردم محلی و نیروهای امدادی ۱۵ نفر از آنها یکی دو ساعت بعد از وقوع این حادثه پیدا شدند.

بر اساس اعلام فرماندار ویژه شهرستان سقز، در مرحله اول امداد و نجات، ۱۵ نفر از آنان توسط نیروهای امدادی، سپاه ناحیه سقز، مردم محلی و امدادگران نجات یافته و به روستای مام سفیدین منتقل شدند و جستجو برای یافتن ۲ نفر دیگر از همراهان این افراد ادامه پیدا کرد.

کامل کریمیان بیان کرد: پس از انتقال این ۱۵ نفر به منطقه مناسب، مشخص شد یک گروه ۶ نفره دیگر از کولبران نیز در این منطقه گرفتار کولاک شده‌اند که بلافاصله تیم‌های امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر همراه با اهالی روستاهای منطقه و نیروهای امدادی تلاش برای یافتن این افراد را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه پس از چند ساعت تلاش پنج نفر از این افراد سالم پیدا شده و به منطقه امن انتقال داده شدند، یادآور شد: متأسفانه نفر ششم از این افراد با هویت مشخص بدلیل سرمای هوا در ارتفاعات جان خود را از دست داده بود.