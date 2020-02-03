به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی، محمد هادینیا به تشریح ویژه برنامههای گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سطح کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی پرداخت و اظهار داشت: امسال کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان با مسؤولیت ستاد هماهنگی کانونهای مساجد برنامههای متعددی پیش بینی کرده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی ادامه داد: کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان متشکل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، معاونت مساجد و محلات نیروی مقاومت بسیج استان، حوزه هنری انقلاب اسلامی، بسیج هنرمندان و همچنین ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان برنامههای مختلفی پیش بینی و برنامه ریزی کرده اند که هر کدام برابر ظرفیتهای مردمی و افتخاری مجموعههای تحت پوشش اجرایی خواهند کرد و رویکرد تمامی آنها مردمی بوده و در مساجد و محلات برگزار میشوند.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب آینده انقلاب اسلامی اثر استاد شهید مطهری، اجرای گروههای سرود کانونهای مساجد استان در ویژه برنامههای بزرگداشت دهه فجر، مشارکت در جشنواره ملی و مجازی کودکانه فهما (انقلاب به روایت کودکان)، اکران فیلمهای سینمایی و مستند انقلابی در مساجد و راهاندازی پویش مردمی مسجد کانون انقلاب از جمله برنامههای ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مسجد آذربایجانشرقی است.
هادینیا مشارکت کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در اجرای جشنواره هنری ادبی کشوری "سردار آسمانی" را از دیگر برنامههای ستاد استانی برشمرد و گفت: این جشنواره با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد جایگاه و شخصیت سردار شهید سلیمانی و حماسه عظیم مردمی در تشییع آن سرباز ولایت برگزار میشود.
به گفته وی این جشنواره در موضوعات و رشتههای عکس و فیلم موبایلی، دلنوشته و قطعات ادبی، نقاشی و طراحی، سرود، و شعر به صورت کشوری از سوی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور برگزار میشود که با مشارکت هنرمندان استانی و فعال در کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی همراه خواهد بود.
وی افزود: برگزاری مراسم جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و تجلیل از فعالان کانون، تقدیر از جوانان متولد بهمن ۱۳۵۷ و کودکان همنام روح الله در سطح کانونها، اجرای حداقل ۲۵ گروه سرود با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در مراسمهای مختلف و تجهیز ۵ کتابخانه مسجدی با کتب دینی، عمومی و ویژه کودک و نوجوان از دیگر برنامههای پیش بینی شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی از اجرای طرح تهیه کتابچههای ناتمام با عنوان " پایانش با تو" خبر داد و گفت: این طرح با هدف تربیت مولفان نوجوان در موضوعات ولایت، انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، ادبی، تربیتی و دینی به همت کانون فرهنگی هنری نسیم رحمت ملکان اجرا میشود.
هادینیا برگزاری مسابقه کتابخوانی توسط کانون جوادالائمه چنار با موضوع گام دوم انقلاب اسلامی، اجرای طرح تربیت نوجوانان در رشتههای مختلف جهت کشف استعدادهای توانمند از سوی کانون فرهنگی هنری هاتف تبریز در قالب طرح لیگ برتر قرآنی در ۵ رشته، انعکاس اخبار برنامهها و جشنهای دهه فجر از سوی نمایندگی خبرگزاری شبستان در استان، برگزاری نمایشگاههای کتاب و اجرای مسابقات فرهنگی و کتابخوانی را از دیگر برنامههای ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مسجد آذربایجانشرقی برشمرد.
وی افزود: انتشار ویژهنامه های داخلی با موضوع امام و انقلاب، همکاری در برگزاری یادواره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، غباررویی و عطرافشانی مزار شهدا، مراسم ختم قرآن به یاد شهید سردار سلیمانی، محافل انس با قرآن، برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن در رده نونهالان و نوجوانان، اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند با همکاری مراکز نیکوکاری مستقر در مساجد، برپایی نمایشگاه کتاب و حجاب در تعدادی از کانونها نیز اجرایی میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی از برگزاری سلسله نشستهای معرفتی و بصیرتی با موضوع انقلاب اسلامی در مساجد استان خبر داد و گفت: اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی همگام با دیگر اقشار جامعه حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سراسر استان خواهند داشت.
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