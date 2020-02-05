مهاجمان فرصت طلب برگ برنده استقلال برابر پرسپولیس هستند

مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دربی نسبت به دربی‌های گذشته یک ویژگی خاص دارد که آن هم نشستن دو مربی ایرانی و جوان روی نیمکت دو تیم است. گل محمدی پیش از این هم در مقطعی سرمربیگری پرسپولیس را در دربی تجربه کرده اما این اولین دربی مجیدی در نقش سرمربی برای استقلال است.

کاپیتان پیشین آبی پوشان تاکید کرد: مجیدی در سه بازی گذشته عملکرد خوبی در استقلال داشت و پیروزی در این بازی می‌تواند او را در نقش سرمربیگری این تیم تثبیت کند.

پاشازاده تصریح کرد: در دربی همیشه جزئیات درون زمین تعیین کننده هستند و اتفاقات ریز هستند که می‌توانند سرنوشت این بازی بزرگ را تعیین کنند. امیدوارم در بازی شاهد حاشیه نباشیم تا جریان بازی از دست داور در نرود.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: در این بازی بازیکنان دو تیم به خصوص بزرگترها باید کمک کنند تا داور هم بتواند قضاوت خوبی داشته باشد و سکوها هم ملتهب نشوند.

وی افزود: استقلال نسبت به پرسپولیس نیاز بیشتری به پیروزی دارد چون امتیازات کمتری دارد و با پیروزی در این بازی می‌تواند امتیازات عقب افتاده‌اش را جبران کند. برای همین تصور من این است که سرخ‌ها در این بازی به دنبال مساوی هستند چون می‌توانند فاصله امتیازی شأن را با استقلال حفظ کنند.

کاپیتان پیشین آبی پوشان در خصوص غیبت چند بازیکن استقلال به دلیل مصدومیت بیان داشت: هیچ مربی دوست ندارد بازیکنانش را در اختیار نداشته باشد. آن هم در یک چنین بازی بزرگ و حساسی. متأسفانه دست مجیدی در این بازی آنطور که باید باز نیست. به خصوص روی نیمکت. اما باز هم استقلال آنقدر بازیکن خوب و بزرگ دارد که با همین تعداد مصدوم هم بتواند ۳ امتیاز بازی را کسب کند.