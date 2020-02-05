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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۴۳

ائتلاف آزادی و تغییر سودان:

دیدار «البرهان» با «نتانیاهو» پیامدهای منفی بر اوضاع سیاسی دارد

دیدار «البرهان» با «نتانیاهو» پیامدهای منفی بر اوضاع سیاسی دارد

ائتلاف آزادی و تغییر سودان با صدور بیانیه ای به نشست جنجال برانگیز رئیس شورای حاکمیت این کشور با نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف آزادی و تغییر سودان با صدور بیانیه ای به نشست عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت این کشور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ما از برگزاری این نشست اطلاعی نداشتیم و هیچ رایزنی با این ائتلاف در خصوص نشست مذکور انجام نشده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: نشست البرهان و نتانیاهو پیامدهای منفی برای اوضاع سیاسی کشور خواهد داشت. ما چنین اقداماتی را رد می کنیم. ایجاد تغییراتی در این حجم در سیاست خارجه سودان و برقراری رابطه با اسرائیل باید توسط ملت سودان تصمیم گیری شود.

در این بیانیه تاکید شده است: ما بر حمایت از حق ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل آن تاکید می کنیم.

کد مطلب 4844970
فاطمه صالحی

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