دیدار «البرهان» با «نتانیاهو» پیامدهای منفی بر اوضاع سیاسی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف آزادی و تغییر سودان با صدور بیانیه ای به نشست عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت این کشور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: ما از برگزاری این نشست اطلاعی نداشتیم و هیچ رایزنی با این ائتلاف در خصوص نشست مذکور انجام نشده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: نشست البرهان و نتانیاهو پیامدهای منفی برای اوضاع سیاسی کشور خواهد داشت. ما چنین اقداماتی را رد می کنیم. ایجاد تغییراتی در این حجم در سیاست خارجه سودان و برقراری رابطه با اسرائیل باید توسط ملت سودان تصمیم گیری شود.

در این بیانیه تاکید شده است: ما بر حمایت از حق ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل آن تاکید می کنیم.