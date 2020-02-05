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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۸

لیگ برتر والیبال بانوان؛

میزبانی سایپا از باریج در بازی حساس هفته

میزبانی سایپا از باریج در بازی حساس هفته

نارنجی پوشان سایپا در حساس ترین بازی هفته لیگ برتر والیبال بانوان، فردا در خانه میزبان تیم باریج اسانس کاشان خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان فردا، پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز می‌شود. تیم سایپا تهران که نیم فصل نخست را با قهرمانی پشت سر گذاشت فردا در خانه میزبان تیم باریج اسانس است. باریج تنها تیمی بود که شکست تیم ذوب آهن اصفهان، مدعی قهرمانی را در نیم فصل اول رقم زد.

ذوب آهن فردا میهمان تیم پیکان خواهد بود و ستارگان فارس نیز پذیرای تیم اکسون هستند.

 برنامه دیدارهای هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان؛

* پیکان - ذوب‌آهن - ساعت ۱۴

* سایپا - باریج اسانس -  ساعت ۱۶

* افق قم - توسعه اقتصادی اطلس - ساعت ۱۵

* ستارگان فارس - اکسون - ساعت ۱۵

کد مطلب 4845045
ساناز سلیمان آبادی

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