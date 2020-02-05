اعتراض کارگران لهستانی روی صحنه «فجر»/ از کدام آثار استقبال شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به نیمه راه برگزاری خود رسیده است؛ جشنواره‌ای که با تمام اتفاقات و شرایطی که برای حضور و اجرای آثار داخلی و خارجی آن رخ داد در حال برگزاری است. روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن و در ششمین روز جشنواره، نمایش «شهر بد» از کشور لهستان به‌عنوان یکی از آثار خارجی جشنواره سی و هشتم، در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.

این نمایش که طراحی صحنه‌ای ساده داشت و از انعکاس برخی تصاویر توسط پروجکشن برای فضاسازی روی پرده‌ای سیاه استفاده می‌کرد، با ۴ بازیگر مرد و یک بازیگر زن و کمترین آکسسوار روی صحنه رفت.

«شهر بد» به شرایط سخت زندگی طبقه کارگر در سال ۱۹۰۵ در کشور لهستان می‌پرداخت؛ شرایط سخت کار در کارخانه‌ها و دستمزدهای کم، نداشتن حق بیمه و تحصیل برای فرزندان و فشار پلیس در آن مقطع زمانی که باعث اعتراض کارگردان و اعتصاب‌های کارگری شد.

«شهر بد» نیز مانند بسیاری از آثار خارجی شرکت‌کننده در دوره‌های مختلف جشنواره بین المللی تئاتر فجر، کاری ویژه و در خور توجه نبود.

مخاطبان از اجرای این نمایش استقبال کردند و در اولین اجرای «شب بد» وحید فخر موسوی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی و برخی از اعضای شورا حضور داشتند.

«سکوت سفید» کوروش سلیمانی نیز از دیگر آثار به صحنه رفته در ششمین روز جشنواره تئاتر فجر بود که با استقبال مخاطبان و علاقه مندان تئاتر همراه شد.

نمایش «شازده احتجاب» در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر هم از دیگر آثار به صحنه رفته در این روز بود که استقبال قابل توجهی از آن به عمل آمد.

تا کنون بازار سیاه فروش بلیت‌های آثار سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شکل نگرفته و تنها یک نفر در روز ششم جشنواره قصد فروش بازار سیاه بلیت نمایش «بیگانه در خانه» داشت که توسط عوامل مجموعه تئاتر شهر شناسایی شد.

یکی از حاشیه‌های ایجاد شده برای این روزهای جشنواره تئاتر فجر ناشی از شرایط جوی چند روز اخیر شهر تهران است. وزش باد باعث شده تا مشکلاتی برای برخی از تبلیغات محیطی انجام شده در فضاهای مختلف از جمله مجموعه تئاتر شهر، ایجاد شود.

یکی دیگر از حاشیه‌های روز ششم مطرح شدن بحث کپی بودن شیوه اجرایی و دکور یکی از نمایش‌های مهم جشنواره بود که با ارائه تصاویر و فیلم‌هایی از فضای مجازی در بین برخی اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر مطرح شد.

با گذشت نیمی از ایام برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هنوز سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره حضور پیدا نکرده و بازدیدی از جشنواره نداشته است که البته گفته می‌شود طی روزهای پایانی هفته از جشنواره بازدید خواهد کرد.