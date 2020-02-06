انجام اقدامات پیشگیرانه برای ورود ویروس کرونا در بندر خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نور الله اسعدی شامگاه گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: انتقال ویروس کرونا یکی از دغدغههای مهم همه مسئولان کشوری است و در بندر خرمشهر هم بهطورجدی دنبال و جلسات متعددی در واحدهای مختلف اعم از دریایی و ایمنی و بندری در این رابطه برگزارشده است.
وی افزود: در پی ابلاغ دستور مدیرکل سازمان بنادر خوزستان، بندر خرمشهر بلافاصله وارد عمل شود این اقدام را در مبادی ورودی که شامل پایانه مسافری که محل ورود مسافر از کشور کویت است و همینطور بخش ناوگان تجاری که خدمههای خارجی را در خود دارد، انجام شد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر توضیح داد: نیروهای دانشکده پزشکی در واحد قرنطینه پایانه مسافری اضافه شد که در واحد قرنطینه با استفاده از دستگاه تبسنج لیزری که به صورت سوزنی عمل میکند، تکتک مسافران کنترل شده و بعد از حصول اطمینان وارد سرزمین میشوند.
وی افزود: در مرحله نخست، مأموران قرنطینه مراقبتهای بالینی را انجام میدهند و اگر کسی آلوده باشد به آن اجازه ورود داده نخواهد شد و بهجای مراجعه مستقیم به بیمارستان در همان واحد قرنطینه میشود.
اسعدی از تمهیدات دیده شده برای جلوگیری از ورود بیماری از طریق کارگران نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی تا اطلاع ثانوی اجازه گذر کوتاه و ساعتی به هیچکدام از خدمههای خارجی داده نمیشود، همچنین عمده نیروهای اداره بندر که نیروهای کارگری و در تماس با کشتیهای خارجی هستند، تحت کنترل درآمده و زیر نظر واحد HSE قرار گرفتند.
وی افزود: به کارگران تأکید شده است که از ماسک فیلتر دار و دستکش استفاده کنند و هیچگونه تماسی را با کشتی خارجی تا زمانی که مأمور قرنطینه به کشتی ورود کرده و اجازه ورود بدهد، برقرار نمیکنند و بعدازآن کارگران کار خود را انجام دهند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر به برشماری اقدامات پیشگیرانه از انتقال بیماری از طریق محموله آلوده در بندر خرمشهر نیز پرداخت و گفت: اگر محموله و کالایی بخواهد وارد کشور شود کارگران با دستکشها و لوازم حفاظت فردی که واحد اچ. اس. ای در اختیارشان قرار میدهد، کار خود را انجام خواهند داد.
وی به اینکه هیچ محمولهای از چین به صورت مستقیم وارد خرمشهر نمیشود، تأکید کرد و افزود: محمولههای بندر خرمشهر محدود است و به علت اینکه بندر خرمشهر رودخانهای است این شناور کوچک تا چین برای جابهجایی محصول نمیرود و همه این اقدامات پیشگیرانه برای محمولهها که از کشورهای حاشیه خلیجفارس وارد بندر خرمشهر میشوند، انجام میشود.
اسعدی در ادامه پهلوگیری کشتی چینی با مجوز اداره بندر خرمشهر را نیز یادآور شد و گفت: از اقدامات قابلتوجه بندر خرمشهر برای کشتی چینی که در بندر آبادان پهلو گرفت، اجبار برای قرنطینه در دهانه خلیجفارس بود که بعد از تائید کتبی توسط قرنطینه بندر خرمشهر اجازه ورود کشتی به آبراه اروند صادر و پهلو دهی کشتی توسط راهنمایان بندر خرمشهر انجام شد...
*تعریف مسیر دریایی برای راهیان نور
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از برنامهریزی برای فراهم کردن زمینه بازدید دریایی کاروانهای راهیان نور خبر داد و اظهار کرد: بناست که امسال با هماهنگی سایر ارگانها، بحث گردشگری دریایی را فعالتر کرده که از جمله اقداماتی که در این راستا قرار است انجام شود فعال کردن حوزه دریایی برای بازدید راهیان نور است.
وی افزود: مسیری مدنظر قرار داده شد از اسکله مسافری خرمشهر آغاز میشود که در آن محل زمینه برای سوار شدن مسافران به شناورهای سنتی تدارک دیده میشود تا این شناورها به سمت نهر خین به سمت یادمان علقمه حرکت کنند و بر روی کشتی هم با روای برای کاروانها روایت شود، محل پیاده شدن هم اسکله بندر خرمشهر باشد.
اسعدی بر تأثیرگذاری تعریف این مسیر جدید گردشگری دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: در این مسیر سنگرهای تجمعی عراق و صحنههای دیدنی بسیاری وجود دارد و تنها جایی که بهصورت بکر از جنگ باقیمانده است؛ بر همین اساس، این مسیر میتواند برای گردشگران جذاب باشد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه مدیریت این رویداد توسط واحد دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام میشود، افزود: به خاطر درخواست موجود این مسیر تعیین شد و برای صاحبان شناورها هم میتواند مناسب باشد و زمینه اشتغال را فراهم میکند.
وی همچنین گفت: طرح ایمنی سفرهای نوروزی برای بحث گردشگری دریایی برای اولین بار به امضای فرماندار رسید و شیوههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
اسعدی از ابطال ۲۷۵ گواهینامه شناور در راستای اجرای طرح شناسایی و فراخوان شناورهای غیرفعال در خرمشهر نیز خبر داد و گفت: شناورهای غیرفعال که سالها در امتداد این رودخانه رهاشده بودند با توجه به اینکه برای آنها گواهینامه صادرشده نیاز ساماندهی در این زمینه احساس شد و بر همین اساس در قالب اجرای طرح شناسایی و فراخوان شناورهای غیرفعال گواهینامه ۲۷۵ شناور باطل شد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در ادامه به برشماری پروژههای در دست اقدام یا مطالعاتی این اداره پرداخت و گفت: بعد از هفته دولت با تعدادی از پروژههای اداره کل بندر و دریانوردی به بهرهبرداری رسید که ازجمله این پروژهها میتوان به ایجاد پایانه کانتینری با مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی اشاره کرد که این پروژه باعث میشود ظرفیت کانتینری بندر خرمشهر از ۱۰۰ هزار تی یو به ۴۰۰ هزار تی یو در سال افزایش پیدا کند.
وی از ایجاد پسکرانه با اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد تومان بهعنوان دیگر پروژه بزرگ این اداره کل یاد کرد و گفت: پروژه دیگر ایجاد پسکرانه با مساحت هفت هکتار است که بهمنظور تخلیه و بارگیری کانتینر مورداستفاده قرار میگیرد و باعث شد اسکلهها و پسکرانهها به همدیگر وصل شود.
اسعدی از ارتقای شبکه اطفای حریق و سیستم آبرسانی و نصب دوربینهای مداربسته در بندر خرمشهر نیز خبر داد و بیان کرد: ارتقای شبکه اطفای حریق و سیستم آبرسانی بندر خرمشهر با ۲۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در دستور کار قرار دارد و پیمانکار آن مشخص و مدت قرارداد نیز ۳۲ ماه تعیینشده است.
وی افزود: احداث زیرساختهای دوربینهای مداربسته بندر خرمشهر با پیشرفت ۱۰۰ درصدی هفته آینده وارد فاز اجرایی میشود و اعتبار در نظر گرفتهشده برای آن ۱۲ میلیارد تومان است.
تعمیرات اسکلههای چهار پست بندر با ۷۲۰ متر و اعتباری بالغبر ۳۰ میلیارد تومان، احداث و نصب هشت پست اسکله گردشگری دریایی در کارون در چهار نقطه بااعتباری به میزان ۱۲ میلیارد تومان، احداث مجموعه ورزشی فرهنگی کوی بندر در راستای شهر و بندر ازجمله دیگر پروژهها بود.
بنا به گفته مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر مطالعه و طراحی گیتهای ورودی و خروجی بندر که درب سنتاب و درب فردوسی را شامل میشود از دیگر پروژههای در دست بررسی است که احتمال می ورد سال آینده بتواند وارد به فاز نخست اجرا شود.
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