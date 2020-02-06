به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به گالری گردی در روز جمعه ۱۸ بهمن ماه میتوانند ۳۴ فرصت گالریگردی را در پایتخت مدنظر قرار دهند و از نمایشگاههای هنری بازدید کنند. در ادامه، برنامه افتتاحیه برخی نمایشگاههای هنری که جمعه ۱۸ بهمن ماه افتتاح می شوند، برمیشمریم.
گالری اعتماد نگارستان
نمایشگاه انفرادی آساره عکاشه از جمعه ۱۸ بهمن ماه در گالری اعتماد نگارستان به نشانی میدان بهارستان، خیابان دانش سرا، باغ نگارستان افتتاح می شود.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «کاغذ در کارهای آساره عکاشه صرفاً بستری که کار هنری بر آن انجام میشود نیست بلکه خود کاغذ، رنگ و بافت آن و پروسه تولید آن، کاغذ را از سطحی دو بعدی که کار بر روی آن نقش میبندد فراتر برده و به یک ابژه (حجم) تبدیل میکند. کار با دست، ارتباط مستقیم با اثر و ساختن و خراب کردن و دوباره ساختن و زمانی که در طول آن اثر کم کم شکل میگیرد برای وی اهمیت دارد. نکته دیگر در آثار آساره قطعه است قطعه به مثابه یک جز از کل و تکرار این قطعات و چیدمان آنها اثر نهایی را شکل میدهد که هیچ وقت کل را بازنمایی نمیکند. رویکرد وی به هنر روانشناختی و زیبایی شناختی است و پیرامون زندگی شخصی و درک وی از خود و روابط او با پیرامونش شکل گرفته است.»
گالری ثالث
نمایشگاه نقاشیهای سعید محجوبی با عنوان «لایههای پنهان انتزاع» از روز جمعه ۱۸ بهمن ماه در گالری ثالث به نشانی خیابان کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨ افتتاح میشود.
گالری آتبین
نمایشگاه نقاشی ابراهیم گنجیان با عنوان «رؤیای زیسته» از ۱۸ تا ۲۹ بهمن در گالری آتبین به نشانی خیابان ولیعصر قبل از چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک ۴۲ برپا میشود.
آرت سنتر باغ
«غارنشینی» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشیهای احد مظفری کاکاوندی است که از روز جمعه ۱۸ بهمن در گالری آرت سنتر باغ افتتاح میشود.
در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «کاکاوندی را باید هنرمندی وفادار به سنتها و فرهنگ سرزمینش و برخاسته و برآمدۀ تاریخ هنر ایران دانست. مجموعه نقاشیهای «غارنشینی» در ۲ دورۀ زندگی هنری او فراهم آمدهاند: کارهایی که در ایام جوانی خلق شدند و آثاری که به دوران پختگی او مربوط هستند. هر ۲ دوره، حال و هوا و ارزش خود را دارند و در نهایت نقوشی زیبا و ماندگارند که با بیانی مدرن به پیشواز گذشتههای بسیار دور زیست ما انسانها بردهاند.»
گالری محسن
نمایشگاه گروهی نقاشی «اپیزود ۰۵» از فردا ۱۸ بهمن ماه در گالری محسن (منفی یک) واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲ برقرار میشود.
«اپیزود» عنوان سلسله نمایشگاههای گروهی گالری محسن است که به نمایش آثار هنرمندان جوان و نوظهور در عرصهی هنرهای معاصر اختصاص دارد و حامل زبان روایی نسل نو و دغدغههای تصویری منحصر به ایشان است. «اپیزود» در دو نوبت تابستان و زمستان در هر سال برگزار میشود. شماره پنجم این نمایش با نام «اپیزود ۰۵» پیرو رویکرد شمارههای پیشین در بیان استعدادهای جوان و کمتر دیدهشده شکل گرفته اما با فراغت موضوع گردآوری شده است. ترلان تبار، محسن حصاری، محمود حقوردیلو، محمد رامشه، مائده سالار، آرمین عالیان، هما عبدالهی، آتنا فریدونی، امیر کریمی، مهدیه کواکب پناه، ندا میرحسینی، زهرا نوری زنوز و ابوالفضل هارونی هنرمندان حاضر در «اپیزود ۰۵» اند.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «طراحیهای ارائهشده در «اپیزود ۰۵» با تنوع نگاه در تکنیک و مدیوم، همزیستی و همنشینی امور متضاد، طبیعت فراموششده و الحان فانتزی در عالم واقع را یادآوری میکنند. رنگهای سخت، خفه و رنجور در کنار رنگآمیزیهای نرم، رها و مطمئن و نمایش همزمان بدنهای ایزولهشده و فضاهای جامانده، بیرمق و مسکوت در معیت قابهای پرشور و سرزنده و رنگین نشان از تضادی ملموس دارد که برگرفته از اطراف و اکناف است.
این قابها روایتهایی مختلف که گویی از داستانهای اسطورهای، پردههای سینما، تیتر روزنامهها یا آلبومهای خانوادگی گریخته باشند را لابهلای داستانهای انفعال تا اختیار و خودآگاهی ذهن برنشانده و ترسیم کرده است؛ روایتهایی که هرگز پیشپاافتاده و مستعمل نمیشوند.»
گالری آس
نمایشگاه نقاشیهای حمید حمیدی و الهه قادری با عنوان «گفتمان» از جمعه ۱۸ بهمن در گالری آس به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، پلاک ۱۸۳۱ آغاز به کار میکند.
در استیتمنت این نمایشگاه به قلم حمید حمیدی آمده است: «در دنیای رخدادها و کنشها اصل بنیادین صیرورت و شدن، حرکت است. گفتمان discourse دردنیای معاصر واژهای است که زمینه اجتماعی بروز معنی در متون را شامل میشود یا به قول فوکو مناسبات بین قدرت و دانش که محدودیتهای بیانی را مشخص میسازد. در مجموعه «گفتمان» هر تابلو متنی است معنا گریز و معناپذیر و برخاسته از زیستی اجتماعی با هدف پویایی و حرکت.»
گالری گلستان
نمایشگاه عکس علی امیدوار ۱۸ تا ۲۳ بهمن ماه در گالری گلستان به نشانی دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ برگزار میشود.
گالری هفت ثمر
نمایشگاه گروهی «الیاف» از روز ۱۸ بهمن ماه در گالری هفت ثمر واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره ۸ افتتاح می شود. در این نمایشگاه آثاری از نسرین کیهان، فاطمه چاوشی نسب، مهناز نیکوکار، شهلا امینی، زهرا رسولزاده نمین، لاله لاریجانی، افسانه مدیر امانی، سودابه رحیمی فراهانی، ایران ماهوتفروشها و لیلا ثمری به نمایش گذاشته میشود.
گالری آرتیبیشن
نمایشگاه نقاشیهای سمیرا دریا با عنوان «حافظِ جان» و نمایشگاه نقاشیهای می سم نژاد رسولی با عنوان «اوریگامی آزادی» جمعه ۱۸ بهمن در گالری آرتیبیشن افتتاح می شود.
نمایش و فروش آثار هر دو نمایشگاه حافظِ جان و اوریگامی آزادی رأس ساعت ۱۶، روز جمعه ۱۸ بهمن ۹۸ افتتاح و تا ۲۷ بهمن ماه ادامه دارد. در ۹ روز پس از افتتاحیه نمایشگاه از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید عموم گشوده خواهد بود. مخاطبان میتوانند به مدت ۱۰ روز برای بازدید از این نمایشگاه به گالری آرتیبیشن واقع در خیابان شریعتی، پایینتر از حسینیۀ ارشاد، نرسیدهبه همت، گلنبی (غرب)، میدان احمدیروشن (کتابی)، خیابان ساسانیپور، خیابان قندی (دریا)، پلاک ۶ مراجعه کنند.
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