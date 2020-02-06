به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سم ریمی که به شکل دادن به فیلم‌های مدرن ابرقهرمانی در سال ۲۰۰۲ با فیلم «اسپایدرمن» کمک کرد، در حال گفت‌وگوست تا کارگردانی «دکتر استرنج: در قلمروی جنون» را برای مارول استودیوز انجام دهد.

ریمی قرار است جایگزین اسکات دریکسون کارگردان فیلم اصلی شود. دریکسون ۹ ژانویه به صورت رسمی به دلیل اختلاف نظرهایی که در شکل دادن به فیلم داشت، کنار گذاشته شد اما او به عنوان تهیه کننده اجرایی در پروژه باقی ماند.

اگر ریمی روی صندلی کارگردانی بنشیند باید کمی به کار سرعت بدهد زیرا قرار است تولید فیلم در ماه می (اردیبهشت) شروع شود.

مارول در این باره خبر نداده است.

ریمی پس از پایان سه گانه «اسپایدرمن» برای سونی پیکچرز با «اسپایدرمن ۳» در سال ۲۰۰۷، در سال ۲۰۰۹ با فیلم ترسناک «مرا به جهنم ببر» ظاهر شد و بعد مقدمه‌ای بر فیلم «جادوگر شهر آز» برای دیزنی ساخت که با نام «آز بزرگ و پرقدرت» سال ۲۰۱۳ اکران شد. با این حال او به عنوان یک تهیه کننده خیلی سرش شلوغ بوده و تهیه چند فیلم ترسناک را برعهده داشته است.

وی تاکنون کارگردانی ۱۵ فیلم بلند را انجام داده که سه‌گانه ترسناک و پرطرفدار «مرده شریر» از جمله آنهاست.

ریمی یکی از فیلمسازان مطرح است که به دنیای مارول می‌پیوندد و پیش از او کنت برانا و جو جانسون کارگردانی اولین فیلم «تور» و «کاپیتان آمریکا» را در سال ۲۰۱۱ انجام دادند.

اما به جز آنها مارول ترجیح داده است با کارگردان‌های جوان و با استعداد که شاید هیج فیلم بلندی نساخته‌بودند کار کند. جاس ودون، آنتونی و جو روسو، جیمز گان، ریان کلوگر و تایکا وایتیتی از جمله این چهره‌ها بودند.

برای فیلم جدید «دکتر استرنج» بندیکت کامبربچ بار دیگر به عنوان شخصیت اصلی ظاهر خواهد شد. وی اولین بار در سال ۲۰۱۶ در این نقش روی پرده‌ها رفت.