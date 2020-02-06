اولین شوک میلیاردی اسکوچیچ به فدراسیون/ نیامده باید خسارت بدهد!

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ تا همین چهار روز پیش سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بود اما بعد از پافشاری های زیاد توانست رضایت مسئولان باشگاه صنعت نفت را برای جدایی از این تیم بگیرد. اسکوچیچ یکباره به سمت تیم ملی ایران چرخید و امروز به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

به این ترتیب این مربی کُروات از امروز کارش را برای آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران و بازی های حساسی که در پیش دارد، آغاز می کند.

نکته جالب توجه حضور اسکوچیچ در تیم ملی، غرامتی است که باید به باشگاه صنعت نفت پرداخت کند. در توافقنامه باشگاه صنعت نفت با اسکوچیچ برای جدایی این مربی آمده است که اسکوچیچ در صورتی که به هر تیم دیگری تا پایان این فصل برود، باید مبلغ ۱۴۰ هزار دلار پرداخت کند.

قرارداد اسکوچیچ با صنعت نفت برای این فصل ۱۴۰ هزار دلار بود. این مربی نزدیک به ۹۸ هزار دلار از نفت آبادان دریافت کرده بود که با همین مبلغ حاضر شد قراردادش را فسخ کند.

اما نفتی ها که گویا از مذاکرات مربی خود با خبر بودند، صدور توافقنامه را مشروط به این کردند که اسکوچیچ در صورت حضور روی نیمکت تیم دیگری(از جمله تیم ملی فوتبال ایران) تا پایان فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰، باید کل قراردادش (۱۴۰ هزار دلار) را به صنعت نفت به عنوان غرامت بدهد.

به این ترتیب در این وضعیت نامناسب اقتصادی، پرداخت این پول که بیش از یک میلیارد تومان می شود می تواند بخشی از بار مشکلات مالی صنعت نفت را به دوش بکشد و نفتی‌ها از انتقال مربی خود به تیم ملی خوشحال‌ترین خواهند بود!