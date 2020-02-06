به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تعامل و همکاری جامعه پزشکان و سازمان مالیاتی کشور برای تسهیل در اجرای فرآیندهای مربوط به ثبت کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی، رئیس و اعضای نظام پزشکی استان قم با محمد علیزاده مدیرکل امور مالیاتی دیدار و گفتگو کردند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم در این جلسه گفت: به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، همه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی مرتبط، تا پایان بهمن‌ماه امسال اقدام کنند.

علیزاده تصریح کرد: مؤدیان هنگام مراجعه به این سامانه الکترونیکی، وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) شده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» می‌توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنند.

فرار مالیاتی در جامعه پزشکی نداریم

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم نیز ضمن تبریک انتصاب و خیر مقدم به علیزاده به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان قم، اظهار داشت: نظام پزشکی استان قم برای ثبت کارتخوان از سوی پزشکان عملکرد قابل قبولی داشته است

سید حسن عادلی ضمن تشکر از جامعه پزشکی بابت تمکین به قانون در کشور، استان قم را دارای بهترین مؤدیان، طی آمار سازمان امور مالیاتی کشور دانست و افزود: جامعه پزشکی یکی از سرمایه‌های انسانی ارزشمند این مملکت است، لذا لازم است رسیدگی به درآمدهای پزشکان در استان به صورت کارشناسی، تخصصی و عادلانه صورت پذیرد.

وی گفت: با توجه به اظهارات سازمان بازرسی خوشبختانه فرار مالیاتی در جامعه پزشکی نداریم.

رئیس سازمان نظام پزشکی قم در پایان، خواستار مساعدت، تعامل و همکاری اداره کل امور مالیاتی با پزشکان در خصوص درمانگاه‌های دیالیز استان قم که بیشترین خدمات مورد نیاز مردم با حداقل سود در شیفت‌های روزانه و شبانه را ارائه می‌دهند، شد.