۲۴ واحد مسکونی به معلولان بهزیستی تاکستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه به مناسبت ششمین روز دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین، رضا طاهری فرماندار تاکستان و علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان به طور نمادین و هم زمان ۲۴ واحد مسکونی به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی تاکستان که دارای دو معلول و بیشتر هستند و نیز زنان سرپرست خانوار واگذار شد.

تعداد ۱۵ واحد در شهر و ۹ واحد در روستاها به معلولان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی واگذار شده است.

کلید یک واحد به صورت نمادین در روستای دیال آباد تاکستان توسط استاندار قزوین به خانواده واجد شرایط اهدا شد.

علیرضا وارثی در این مراسم گفت: رویکرد بهزیستی در حمایت از مددجویان توجه به مسکن و معیشت آنهاست و در این راستا جامعه معلولان هم در اولویت است.

وی بیان کرد: زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هایی که دارای دو معلول و یا بیشتر هستند برای تامین مسکن در اولویت قرار دارند که در این راستا ۶۰۰ خانواده واجد شرایط بدون مسکن شناسایی شده است.

وی بیان کرد: برای ساخت هر واحد مسکونی ۶۱ میلیون تومان هزینه شده که بخشی از آن توسط بهزیستی، بخشی از محل تسهیلات و بخشی نیز توسط متقاضیان تامین شده است.