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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۸

پس از نماز جمعه برگزار شد؛

تظاهرات سودانیها علیه عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو

تظاهرات سودانیها علیه عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو

شماری از سودانی ها در خارطوم پایتخت این کشور پس از نماز جمعه علیه عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شماری از سودانی ها در خارطوم پایتخت این کشور پس از نماز جمعه علیه عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.

منابع سودانی اعلام کردند که دهها سودانی در مناطق مختلف خارطوم با برگزاری تظاهرات بر مخالفت قاطع خود با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند و شعار «نه به عادی سازی با رژیم صهیونیستی» سر دادند.

این تظاهرات پس از آن برگزار می شود که عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان دوشنبه گذشته در اوگاندا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

البرهان در حمایت از دیدار خود آنرا در راستای حفظ امنیت و منافع سودان توصیف کرده بود!

کد مطلب 4846905

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