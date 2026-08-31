به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی ظهر دوشنبه در مراسم جشن ثبت جهانی قلعه الموت اظهار کرد: مردم الموت در دوران دفاع مقدس نیز با وجود نبود زیرساختهای جادهای و امکانات مناسب، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند و از همین جغرافیا برای دفاع از ایران استفاده شد.پ
وی با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، افزود: تقارن این ایام با هفته دولت و گرامیداشت شهدای دولت، فرصت مناسبی برای توجه به خدمات و تلاشهایی است که برای پیشرفت کشور و استان انجام شده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده برای ثبت جهانی قلعه الموت بیان کرد: یکی از مسائل مهم استان قزوین، به ثمر رسیدن ثبت جهانی قلعه الموت بود که با تلاش مسئولان، نمایندگان مجلس و همراهی مردم منطقه محقق شد.
رفیعیآتانی ادامه داد: استاندار قزوین در مدت حضور خود، مسائل اصلی استان را شناسایی کرده و موضوعات مهم قزوین را در اولویت کاری خود قرار داده است که ثبت جهانی قلعه الموت یکی از این اقدامات به شمار میرود.
وی با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وزیر میراث فرهنگی برای حفظ سیمای روستا، مسیر دسترسی و بافت منطقه ایستادگی کرد و اجازه نداد اقدامات و ساختوسازهای نامتناسب به این ظرفیت تاریخی آسیب بزند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با تأکید بر نقش مردم منطقه در معرفی الموت اظهار کرد: مردم الموت با اخلاق و مهماننوازی خود نشان دادهاند که ظرفیت میزبانی از گردشگران و مهمانان داخلی و خارجی را دارند و باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بیشتر منطقه استفاده کرد.
رفیعیآتانی خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم الموت با تلاش خود نام این منطقه را جهانی کردند، امروز باید با حفظ فرهنگ، هویت و ظرفیتهای تاریخی و طبیعی منطقه، زمینه معرفی شایسته الموت و ایران به مردم جهان فراهم شود.
وی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در پیگیری ثبت جهانی الموت گفت: این موفقیت حاصل همراهی مجموعهای از مسئولان و مردم منطقه است و امیدواریم ثبت جهانی قلعه الموت، مقدمهای برای ثبت جهانی ظرفیتهای دیگر استان قزوین باشد.
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