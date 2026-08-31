به گزارش خبرنگار مهر، علی خدری ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: امروز ۹ شهریورماه، در پی اجرای بیست و یکمین مانور «طرح مهتاب» در سراسر استان، نیروهای عملیاتی موفق به کشف و جمعآوری ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی شهرستان دشت آزادگان شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با ارائه آماری جامع از عملکرد طرحهای نظارتی، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموعاً یک هزار و ۶۹۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۱۷۱ مرکز مختلف در سطح استان کشف و ضبط شده است. از این میان، ۶۰۵ دستگاه ماینر در پنج شهرک صنعتی کلیدی استان در شهرهای بهبهان، ایذه، آبادان و دشت آزادگان شناسایی شدهاند.
وی با اشاره به شدت نفوذ این فعالیتها در مناطق صنعتی افزود: از ابتدای سال تا کنون، یکسوم از کل تجهیزات ضبط شده در استان، در شهرکهای صنعتی کشف شدهاند که این موضوع نشاندهنده ابعاد گسترده این تخلفات در واحدهای تولیدی است، این حجم عظیم از انرژی یارانهای که باید صرف پایداری شبکه و آسایش شهروندان در گرمای طاقتفرسا میشد، توسط متخلفان و سودجویان در شهرکهای صنعتی بلعیده شده و شبکه برق استان را با تهدید جدی خاموشی و افت ولتاژ مواجه کرده بود.
خدری با انتقاد شدید از سوءاستفاده از منابع انرژی ملی، تصریح کرد: برق با نرخ یارانهای و بسیار ارزان در اختیار شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی قرار میگیرد تا هدف اصلی یعنی حمایت از تولید و اشتغالزایی، محقق شود؛ اما متأسفانه برخی از این واحدها با رویکرد منافع شخصی و به دنبال سودهای کلان از استخراج رمزارز، از این برق ارزان سوءاستفاده میکنند. در شرایطی که صنعت برق کشور در سختترین روزهای تابستان، برای تأمین برق مردم و عبور از ناترازی انرژی با تمام توان در میدان است، عدهای با سوءاستفاده از برق یارانهای، ظرفیت شبکه را در خدمت استخراج رمزارز قرار میدهند و برقی که باید صرف تولید شود، در مسیر سودجویی مصرف میشود و هزینه آن را شبکه و مردم میپردازند.
وی تأکید کرد: این فعالیتهای غیرقانونی، با ایجاد بار اضافی و ناگهانی، خسارات جبرانناپذیری به تجهیزات شبکه وارد کرده و یکی از دلایل اصلی افزایش خاموشیها در سطح استان است. در شرایطی که استان خوزستان با دمای بسیار بالا و بحران گرمای شدید دستوپنجه نرم میکند، این سوءاستفادهها مستقیماً آسایش و آرامش مردم را هدف قرار داده و پایداری شبکه را با خطر جدی مواجه کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان در پایان هشدار داد: طرحهای نظارتی و مانورهای میدانی (مانند طرح مهتاب) با شدت بیشتری در سراسر استان ادامه خواهد داشت تا از هرگونه سوءاستفاده از منابع انرژی کشور جلوگیری شود.
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