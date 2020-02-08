سود اوراق قرضه آمریکا سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه، در پایان معاملات هفتگی بازارهای مالی، سود اوراق قرضه آمریکا تحت تأثیر سایه سنگین ویروس کرونا به شدت سقوط کرد.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا (بنچ‌مارک سود اوراق آمریکا) ۶ صدم درصد سقوط کرد و به ۱.۵۸۵ درصد رسید. سود اوراق ۳۰ ساله آمریکا هم تا ۲.۰۴۸ درصد پایین آمد.

این سقوط در حالی بود که گزارش اشتغال آمریکا که دیروز منتشر شد، امیدوارکننده بود؛ معمولاً پس از انتشار یک گزارش مشاغل قدرتمند سود اوراق قرضه خزانه‌داری رشد می‌کردند. اقتصاد آمریکا در ماه ژانویه ۲۲۵ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که حداکثر ۱۵۸ هزار شغل ایجاد کند.

به اعتقاد تحلیل‌گران این واکنش منفی تحت تأثیر وحشت عمومی از عواقب شیوع ویروس کرونا می‌باشد.