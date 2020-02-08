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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۲۴

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل:

شورای امنیت موضع متحد و قدرتمند در قبال لیبی اتخاذ کند

شورای امنیت موضع متحد و قدرتمند در قبال لیبی اتخاذ کند

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل بر اتخاذ یک موضع متحد و قدرتمند در قبال بحران لیبی توسط شورای امنیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فرحان حق سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که شورای امنیت باید یک موضع متحد و قدرتمند در قبال بحران لیبی اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود: دبیر کل سازمان ملل و غسان سلامه فرستاده ویژه وی به لیبی بر ضرورت وجود یک رویکرد متحد از سوی اعضای شورای امنیت در قبال بحران لیبی تاکید دارند.

فرحان حق تصریح کرد: گوترش و سلامه نیازمند حمایت کشورهای همسایه لیبی برای حل بحران این کشور هستند. هم چنین تمام اعضای شورای امنیت باید از این روند حمایت کنند.

لازم به ذکر است که برلین به تازگی میزبان یک نشست بین المللی با نظارت سازمان ملل در خصوص بحران لیبی بوده است.

این در حالیست که درگیری ها در لیبی میان شبه نظامیان ارتش ملی و دولت وفاق ملی هم چنان ادامه دارد و عربستان و امارات از تشدید درگیری های نظامی در لیبی حمایت می کنند.

کد مطلب 4847087
فاطمه صالحی

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