اعتراض داروسازان به رای دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، داروسازان سراسر کشور روز شنبه در اعتراض به اتفاقات اخیر در حوزه داروخانه نظیر ابطال چندین باره تعرفه خدمات دارویی، ابلاغ حکم آزادسازی تأسیس داروخانه از سوی دیوان عدالت اداری، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

داروسازان معتقدند که دخالت ارگان‌های غیرمرتیط در امر سلامت جامعه و اتفاقات مشکوک و سریال گونه، نشانگر اراده‌ای قوی در جهت نابودی داروخانه داری مستقل است.

داروسازان آرا اخیر دیوان عدالت اداری در حوزه‌های مختلف مرتبط با خدمات و سرنوشت داروسازان، را دلیلی بر عدم توجه به اصل اسلامی و اخلاقی عدالت می‌دانند.

محمدباقر ضیا رئیس انجمن داروسازان ایران، در این تجمع با انتقاد شدید از رأی دیوان عدالت، گفت: به نظر می‌رسد گوش شنوایی در دیوان عدالت برای شنیدن حرف‌های ما وجود ندارد که چنین آرایی صادر می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که تعرفه حق داروساز است، افزود: تعرفه حق فنی داروساز یک دستاورد پس از انقلاب است و ما از آن کوتاه نمی آییم.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نیز در جمع حاضران، بر حمایت از حق فنی داروساز تاکید کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی با همراهی شما داروسازان، از طریق وزارت بهداشت پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب‌های حذف حق فنی داروساز، افزود: داروساز در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد، حقوقی دارد که می‌بایست اجرا شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سابق سازمان غذا و دارو، یکی دیگر از سخنرانان این تجمع اعتراضی بود.

وی گفت: در دوره مدیریت بنده نیز چنین رأیی صادر شد که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این رأی را باطل کنیم و انتظار می‌رود سازمان غذا و دارو، در این دوره باید پیگیر مطالبات قانونی داروسازان و داروخانه‌ها باشد.

به گزارش مهر، در این تجمع که تعداد زیادی از داروسازان و دانشجویان داروسازی حضور داشتند، حاضران خواستار ابطال رأی دیوان عدالت بودند و آن را مغایر با حقوق داروساز قلمداد می‌کردند.

بر اساس همین گزارش، تجمع کنندگان معتقد بودند با این رأی دیوان عدالت، کارکرد داروخانه به مثابه یک فروشگاه و سوپرمارکت خواهد شد.