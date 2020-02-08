به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشنامه معارف حسینی شماره تابستان ۹۹ خود را به حضرت رقیه (س) اختصاص داده است.
پژوهشگران و علاقهمندان به نگارش مقالات در موضوعات پیشنهادی زیر میتوانند موضوعات خویش را از طریق ایمیل ayate.boostan@gmail.com اطلاع دهند.
پارهای از موضوعات پیشنهادی:
- تأثیرگذاری حضرت رقیه بر اشعار آئینی و مرثیهها
- بررسی شهادت حضرت رقیه در مقاتل
- ابعاد عاطفی و احساسی شهادت حضرت رقیه
- حضرت رقیه واقعیت یا تحریف
- نام واقعی حضرت رقیه و مادر ایشان
- سرگذشت حضرت رقیه در کربلا
- کرامات حضرت رقیه
- سرگذشت حضرت رقیه در منابع تاریخی
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