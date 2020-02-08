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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۴

با موضوع حضرت رقیه(س)؛

فراخوان مقاله پژوهش‌نامه معارف حسینی اعلام شد

فراخوان مقاله پژوهش‌نامه معارف حسینی اعلام شد

پژوهش‌نامه معارف حسینی شماره تابستان ۹۹ خود را به حضرت رقیه(س) اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش‌نامه معارف حسینی شماره تابستان ۹۹ خود را به حضرت رقیه (س) اختصاص داده است.

پژوهشگران و علاقه‌مندان به نگارش مقالات در موضوعات پیشنهادی زیر می‌توانند موضوعات خویش را از طریق ایمیل ayate.boostan@gmail.com اطلاع دهند.

پاره‌ای از موضوعات پیشنهادی:

- تأثیرگذاری حضرت رقیه بر اشعار آئینی و مرثیه‌ها
- بررسی شهادت حضرت رقیه در مقاتل
- ابعاد عاطفی و احساسی شهادت حضرت رقیه
- حضرت رقیه واقعیت یا تحریف
- نام واقعی حضرت رقیه و مادر ایشان
- سرگذشت حضرت رقیه در کربلا
- کرامات حضرت رقیه
- سرگذشت حضرت رقیه در منابع تاریخی
 

کد مطلب 4847394

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