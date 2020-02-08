به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش‌نامه معارف حسینی شماره تابستان ۹۹ خود را به حضرت رقیه (س) اختصاص داده است.

پژوهشگران و علاقه‌مندان به نگارش مقالات در موضوعات پیشنهادی زیر می‌توانند موضوعات خویش را از طریق ایمیل ayate.boostan@gmail.com اطلاع دهند.

پاره‌ای از موضوعات پیشنهادی:

- تأثیرگذاری حضرت رقیه بر اشعار آئینی و مرثیه‌ها

- بررسی شهادت حضرت رقیه در مقاتل

- ابعاد عاطفی و احساسی شهادت حضرت رقیه

- حضرت رقیه واقعیت یا تحریف

- نام واقعی حضرت رقیه و مادر ایشان

- سرگذشت حضرت رقیه در کربلا

- کرامات حضرت رقیه

- سرگذشت حضرت رقیه در منابع تاریخی

