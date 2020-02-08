به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، چهلمین دوره جایزه «تمشک طلایی» که به بدترینهای صنعت سینما در سال گذشته میپردازد، فهرست نامزدهای ۲۰۲۰ خود را اعلام کرد.
در این میان بدترین فیلمها «گربهها»، «مراسم ترحیم خانواده مادئا» و «رمبو: آخرین خون» بودهاند که هر یک در ۸ رشته نامزد دریافت جایزه شدهاند.
این جوایز امسال یک بخش جدید به نام «بیتوجهی بیپروا به زندگی انسانها و اموال عمومی» نیز دارد که «جوکر» نیز در میان نامزدهای آن جایز گرفته است.
نامزدهای دریافت جوایز امسال عبارتند از:
بدترین فیلم
«گربهها»، «دیوانه»، «شارون تیت فراموشناشدنی»، «مراسم ترحیم خانواده مادئا»، «رمبو: آخرین خون»
بدترین بازیگر مرد نقش اصلی
جیمز فرانکو برای «زیروویل»، دیوید هاربور برای «پسر جهنمی»، متیو مککانهی برای «آرامش»، سیلوستر استالونه برای «رمبو: آخرین خون»، جان تراولتا برای «دیوانه» و «رنگ تجاری»
بدترین بازیگر زن نقش اصلی
هیلاری داف برای «شارون تیت فراموشنشدنی»، آن هاتاوی برای «کلاهبرداری» و «آرامش»، فرانچسکا هیوارد برای «گربهها»، تیلر پری برای «مراسم ترحیم خانواده مادئا»، ربل ویلسون برای «کلاهبرداری»
بدترین بازیگر زن نقش مکمل
جسیکا چستین برای «ققنوس سیاه»، کیسی دیویس برای «مراسم ترحیم خانواده مادئا»، جودی دنچ برای «گربهها»، فنسا پیندا برای «رمبو: اولین خون»، ریبل ویلسون برای «گربهها»
بدترین بازیگر مرد نقش مکمل
جیمز کوردن برای «گربهها»، تایلر پری برای «مراسم ترحیم خانواده مادئا» (در نقش جویی)، تایلر پری برای «مراسم ترحیم خانواده مادئا» (در نقش عمو هیثرو)، ست روگن برای «زیروویل»، بروس ویلیس برای «شیشه»
بدترین ترکیب بازیگران
هر یک از نیمی گربهسانان/ نیمی انسانها در «گربهها»، جیسون درولو و بولگی در «گربهها»، تیلر پری و تیلری پری در «مراسم ترجیم خانواده مادئا»، سیلیوتر استالونه و خشم او در «رامبو: آخرین خون»، جان تراولتا و هر فیلمنامهای که میپذیرد.
بدترین کارگردان
فرد درست برای «دیوانه»، جیمز فرانکو برای «زیروویل»، آدریان گرنبرگ برای «رمبو: آخرین خون»، تام هوپر برای «گربهها»، نیل مارشال برای «پسر جهنمی»
بدترین فیلمنامه
«گربهها»، «شارون تیت فراموشناشدنی»، «پسر جهنمی»، «مراسم ترحیم خانواده مادئا»، «رمبو: آخرین خون»
بیتوجهی بیپروا به زندگی انسانها و اموال عمومی
«شارون تیت فراموشناشدنی»، «روی بتن کشیده شده»، «پسر جهنمی»، «جوکر»، «رمبو: آخرین خون»
بدترین نجات دهنده
ادی مورفی در آدولمایت اسم من است»، کیانو ریوز در «جان ویک ۳» و «داستان اسباب بازی ۴»، آدام سندلر در «الماسهای تراش نخورده»، جنیفر لوپز در «کلاهبرداران» و ویل اسمیت در «علاء الدین»
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