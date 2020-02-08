برنامه دومین دور از مسابقات پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان و راهیابی تیمهای ملی حفاری، هیات فوتبال خراسان، سایپا تهران و مس رفسنجان به مرحله پلی آف، این مرحله از مسابقات از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن آغاز میشود.
رقابت ها در دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. هر تیم با حریف خود دوبار مسابقه خواهد داد و تیم برنده بر اساس امتیاز و تفاضل گل مشخص می شود.
دور رفت، چهارشنبه ۳۰ بهمن
سایپا تهران - ملی حفاری اهواز
هیئت فوتبال خراسان - مس رفسنجان
دور برگشت، جمعه ۹ اسفند
ملی حفاری اهواز - سایپا تهران
مس رفسنجا - هیئت فوتبال خراسان
برنامه دیدار فینال و رده بندی بعد از اتمام مرحله نیمه نهایی اعلام می شود.
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