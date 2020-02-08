  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۵۶

برنامه دومین دور از مسابقات پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان

برنامه دومین دور از مسابقات پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان

مرحله نخست مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان و راهیابی تیم‌های ملی حفاری، هیات فوتبال خراسان، سایپا تهران و مس رفسنجان به مرحله پلی آف، این مرحله از مسابقات از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن آغاز می‌شود.

رقابت ها در دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. هر تیم با حریف خود دوبار مسابقه خواهد داد و تیم برنده بر اساس امتیاز و تفاضل گل مشخص می شود.


دور رفت، چهارشنبه ۳۰ بهمن
سایپا تهران - ملی حفاری اهواز
هیئت فوتبال خراسان - مس رفسنجان

دور برگشت، جمعه ۹ اسفند
ملی حفاری اهواز - سایپا تهران
مس رفسنجا - هیئت فوتبال خراسان

برنامه دیدار فینال و رده بندی بعد از اتمام مرحله نیمه نهایی اعلام می شود.

کد مطلب 4847653
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها