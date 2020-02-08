برنامه دومین دور از مسابقات پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان و راهیابی تیم‌های ملی حفاری، هیات فوتبال خراسان، سایپا تهران و مس رفسنجان به مرحله پلی آف، این مرحله از مسابقات از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن آغاز می‌شود.

رقابت ها در دور اول به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. هر تیم با حریف خود دوبار مسابقه خواهد داد و تیم برنده بر اساس امتیاز و تفاضل گل مشخص می شود.



دور رفت، چهارشنبه ۳۰ بهمن

سایپا تهران - ملی حفاری اهواز

هیئت فوتبال خراسان - مس رفسنجان

دور برگشت، جمعه ۹ اسفند

ملی حفاری اهواز - سایپا تهران

مس رفسنجا - هیئت فوتبال خراسان

برنامه دیدار فینال و رده بندی بعد از اتمام مرحله نیمه نهایی اعلام می شود.