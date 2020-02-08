پیام تسلیت استاندار و نماینده ولی فقیه درپی رحلت آیت الله طبرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی و احمد حسین زادگان درپی رحلت آیت الله طبرسی آمده است: بی شک امروز فقدان آیت الله طبرسی در عرصه‌های مختلف، ضایعه‌ای بزرگ برای استان به شمار می‌آید و غمدر گذشت آن مرد خدا برای همه مردم ولایتمدار مازندران، گران و سنگین است.

در ادامه تصریح شده است: این‌جانبان باتاثر بسیار فراوان، ضایعه مولمه در گذشت عالم و مجاهد روحانی، شادروان آیت الله نور الله طبرسی را به محضر رهبر معظم انقلاب، مردم ولایتمدار و عالم دوست استان بویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، حوزه‌های علمیه و علمای گرانقدر تسلیت عرض نموده، از آستان خداوند قادر متعال، برای آن عالم سعید فقید، مغفرت، علو درجات ورضوان الهی و برای بازماندگان و همه دلدادگان خاندان علمای دین صبر جمیل واجر جزیل مسالت می‌نمائیم و امیدواریم خداوند بزرگ همه مارا رهرو راه آن مجاهد ربانی قراردهد.

بدینوسیله در راستای تکریم و تعظیم شخصیت فاخر و بزرگ عالم و مجاهد انقلابی، زنده یاد آیت الله نور الله طبرسی، این‌جانبان روزهای یکشنبه ودوشنبه هفته جاری را در استان مازندران عزای عمومی اعلام می‌کنیم.

آیت الله نورالله طبرسی نماینده سابق ولی فقیه در استان مازندران شامگاه شنبه پس از تحمل یک دوره بیماری در بیمارستانی در تهران دار فانی را وداع کرد.