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۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۳۵

استقبال «حماس» از اقدام رئیس پارلمان کویت علیه «معامله قرن»

استقبال «حماس» از اقدام رئیس پارلمان کویت علیه «معامله قرن»

جنبش مقاومت اسلامی حماس از اقدام رئیس پارلمان کویت در انداختن نسخه ای از طرح موسوم به معامله قرن در سطل زباله استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس به اقدام «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان کویت در در انداختن نسخه ای از طرح موسوم به معامله قرن در سطل زباله واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، جنبش حماس از این اقدام رئیس پارلمان کویت استقبال به عمل آورد.

این جنبش مقاومت اسلامی در این خصوص اعلام کرد: این اقدام بیانگر موضع امت عربی در مخالفت با معامله قرن و تجاوزات ترامپ علیه مقدسات اسلامی است.

گفتنی است، روز گذشته رئیس پارلمان کویت ضمن انداختن نسخه ای از معامله قرن در سطل زباله اعلام کرد: بهترین جایگاه برای معامله قرن، زباله دان تاریخ است.

کد مطلب 4848080

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