سومین نشست زیستن در میانه جنگ و صلح برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، به همت گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و انجمن علمی فلسفه دانشگاه اصفهان نشست سوم از سلسله نشست‌های «زیستن در میانه جنگ و صلح» برگزار می‌شود.



در این نشست محمدرضاحسینی بهشتی درباره موضوع «صلح‌اندیشی خردورزانه در هیاهوی جنگ»، علی‌اصغر مصلح درباره موضوع «تبار دیگرستیزی‌های جهان معاصر»، بیژن عبدالکریمی درباره موضوع «ایران به منزله یک پروبلماتیک»، سعید بینای مطلق درباره موضوع «تعامل و تداوم چون دو بنیاد گفت‌وگو میان ایران و غرب»، وحید قاسمی درباره موضوع «نابرابری، بیگانگی و فضای اجتماعی تنازع‌آمیز در ایران»، غلامحسین توکلی درباه موضوع «خودگرایی و نقش آن در تشدید تنش» و محمدجواد صافیان درباره موضوع «زیستن در میان صلح و جنگ در زمان توسعه‌نیافتگی» سخنرانی می‌کند.

نشست نامبرده روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سالن صائب برگزار می‌شود.