به گزارش خبرنگار مهر، امیر نعمتی شامگاه یکشنبه در همایش بچه‌های مسجد، گفت: این همایش به عنوان یکی از خاستگاه‌های جوانان برای تحقق و به فعلیت درآمدن بسیاری از حرکات و جنبش‌ها بوده است.

وی اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی حوزه هنری استان زنجان، جذب جوانان مستعد و پرورش استعدادهای هنری آنان در مسیر صحیح است.



رئیس حوزه هنری استان زنجان، هدف از برگزاری تئاتر بچه‌های مسجد را کشف، پرورش و تربیت نسل جدیدی از هنرمندان نوجوان و جوان استان دانست و گفت: بی‌شک این حرکت می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای تولید آثار فاخر نمایشی در سال‌های پیش رو باشد؛ چرا که این هنر از دل مردم برآمده و قطعاً یکی از مردمی‌ترین نمایش‌هایی است که به روی صحنه خلق می‌شود.



نعمتی با تاکید بر اینکه امروز مضمون آثار نمایشی باید برگرفته از باورهای فرهنگی و اعتقادی و نیز نیازها و ضرورت‌ها باشد، افزود: بی‌شک تئاتر بچه‌های مسجد با سایر مولفه‌های تئاتر حرفه‌ای تفاوت‌هایی دارد و بارزترین تفاوت آن، مردمی بودن تئاتر بچه‌های مسجد است که بدون پیرانه و آراستگی در صحنه نمایش حضور یافته و تا به امروز نیز خروجی مطلوبی از نمایش‌های به اجرا گذاشته شده، گرفته است.



وی با یادآوری اینکه بعد از آغاز مقدمات تئاتر بچه‌های مسجد از ابتدای امسال، افراد علاقه‌مند برای حضور در این عرصه شناسایی شدند، خاطرنشان کرد: بعد از انجام تمرینات، ۱۱ گروه با ۱۱ عنوان نمایش برای حضور در این عرصه آماده شدند.