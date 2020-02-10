به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان از شرکت های دانش بنیان، فناوران، دانشگاهیان، نخبگان و... دعوت کرد تا در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

متن این دعوت نامه به شرح زیر است:

«برای حضور در جشن ملیِ ملتی سروقامت و آزاده، دعوتنامه نیازی نیست؛ اما داشتن سهمی در فراخوانیِ حضور در این جشن، سرور و افتخاری است که به راحتی نمی‎شود از آن گذشت...

چهل و یکمین سال انقلاب‎مان فرا رسید؛ سالهای پختگی، آغازین گام‎های «گام دوم» انقلاب اسلامی، سالهای اقدام جدی برای جدایی از وابستگی. داستان این جشن ملی، ماجرای اشک‎ها و لبخندهای یک ملت است... اشک‎هایی برای از دست دادنِ عزیزان و جگرگوشه‎های مامِ میهن، و شادی روزهای عزت و افتخار؛ افتخاراتی که در میدان نبرد و مقاومت آفریدیم.

اکنون، آوردگاه بیداری است؛ چشم های شسته می‎بینند که هنگامه‎ غیرت و خودکفایی است... روایتِ فتوحات جهاد علم و فناوری است. روزهایی که سالهاست انتظارش را می کشیم. روزهای استقلال و رهایی از اعتیادِ خام فروشی.

گرچه دشمن، ظنّ بد برده که فزونی فشار بر این مردمان، کارساز بوده... غافل از اینکه شیشه‎ی عمر خودش تَرَک برداشته، وقتِ شکستن گوی پلیدش قریب است. دیو قرن بیست و یکم، هماورد خودش را هنوز نشناخته... به‎خطا پنداشته؛ درباره‎ی مردمانی که عزیزترین‎هایشان را فدای سربلندی و عزت‎شان می‎کنند. شجره‎ای که حضرت امام خمینی(ره) کاشت، اکنون، میوه‎های باغش را رهبرِ فرزانه‎اش داشت می‎کند.

تا زمان برداشت، دیگر چند گامی بیش نمانده... «گام دوم» آغاز شده... فصل برداشت نزدیک است. نسل تازه نفسی در راهند که توشه‎ تجربه پدرانشان، غیرت و آرمان شهیدانشان، بینش و شناخت سرآمدانشان، آمادگی و آزادگی مردِ میدان، و شور وکمال‎خواهی جوانی را باهم اندوخته دارند... دورانِ «ایران ساخت» فرا رسیده است...

در طلیعه چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی، فناوران، سرآمدان، جامعه علمی و نخبگانی کشور، جوانان و نوجوانان و تمامی هموطنان آگاه و بیدار مامِ میهن، امسال همچون سالهای گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یاد و خاطره مبارزان و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و سردار سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی خواهند داشت.

باز هم تداوم خواست و آرمان‎های شهدا و معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تحت رهبری رهبر فرزانه انقلاب‎مان را فریاد خواهیم زد. روزهای سرد تحریم، گرمایِ روزهای استقلال و رهایی از وابستگی را نوید می‎دهد. وعده دیدارمان؛ راهپیمایی بیست و دوم بهمن یکهزار و سیصد و نود و هشت شمسی، ایران زمین...»