به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرح بخش امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پذیرش دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی لرستان برای بهمن ماه سال ۹۸ خبر داد.
وی با اشاره به اینکه ثبتنام دورههای کاردانی فنی و دورهکاردانی حرفهای و همچنین دورههای مهندسی فناوری و حرفهای آغاز شده است و تا بیست و هفتم بهمنماه ادامه دارد، گفت: در این دوره، برای ۱۲۶ رشته کاردانی و ۸۱ رشته کارشناسی در ۱۷ مرکز آموزش علمیکاربردی استان پذیرش دانشجوی بدون کنکور خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی لرستان، تصریح کرد: علاقه مندان به تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه میتوانند با مراجعه به سایت سنجش آموزش کشور نسبت به دریافت و مطالعه دفترچه راهنما اقدام کنند و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز ثبتنام به مراکز آموزش علمیکاربردی استان مراجعه کنند.
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