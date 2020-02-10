خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حجت الاسلام محمود فاضلی نیا*: فجر انقلاب اسلامی در چهل و یکمین بهار آزادی بسیار پر رونق و پربار است و صدور بیانه گام دوم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تکلیفی بسیار عظیم بر دوش ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی نهاده است تا با یاری و ظرفیت هر چه تمام، بتوانیم به فرمان ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته و در جهت اعتلای ایران اسلامی قدم برداریم.

در گام دوم انقلاب نقش اساسی به مردم و به ویژه جوانان سپرده شده و در چنین برهه‌ای باید در صحنه سرنوشت ساز حضور داشته باشیم و نقش خود را در عمران و آبادی، پیشرفت و اعتلای فرهنگ و اقتصاد و… ایفا کنیم.

امسال فجرمان رنگ و بوی شهادت و رشادت و پیروزی داشت، هرچند جای خالی سیدالشهدای مقاومت، فرمانده محبوب قلب‌هایمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جشن انقلاب محسوس بود و دل‌ها به یاد او محزون می‌شد ولی این ملت ولایی همیشه در صحنه ثابت کردند تک تکشان «قاسم سلیمانی» هستند.

در عصر کنونی هر ایرانی یک قاسم سلیمانی شده، این امر در تشییع پیکر مقدس ایشان نیز روشن و هویدا گشت. حضور چند ده میلیونی مردم از پیر و جوان و مرد و زن گرفته تا دانش آموز و دانشجو، همه و همه یکدل و یک صدا با آرمان‌های حاج قاسم و هم رزمانش بیعت کردند تا محکم‌ترین مشت تاریخ را بر دهان استکبار جهانی و هم پیمانانش زنند.

آری حال وظیفه داریم به انتقام خون حاج قاسم عزیزمان و لبیک گویی به فرمایشات رهبرمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حضوری پر رنگ و حماسه آفرین داشته باشیم و در گام دوم انقلاب و به برکت خون شهید حاج قاسم سلیمانی قدمی بزرگ در نابودی استکبار جهانی برداشته و زمینه ساز ظهور منجی مصلح جهانی باشیم.

معتقدیم حضور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بیعت با آرمانهای سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی است.

* فعال فرهنگی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج بیله سوار