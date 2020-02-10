جدیدترین اخبار ویروس کرونا را اینجا بخوانید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، وزارت تجارت چین به شعبههای محلی خود دستور داد به شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی کمک کنند.
جدیدترین تحولات امروز مربوط به ویروس کرونا را میتوانید در ادامه بخوانید:
کمیسیون ملی سلامت چین اعلام کرد تعداد مرگومیر ناشی از ویروس کرونا به ۹۰۸ نفر و تعداد مبتلایان به ۴۰۱۷۰ نفر رسیده است.
کشتی کروز دایموند پرینسس که بیش از ۳۷۰۰ مسافر دارد، با ابتلای ۷۰ مسافر به ویروس کرونا، در ساحل ژاپن متوقف و قرنطینه شده است.
با وحشت مردم از شیوع ویروس کرونا و هجوم آنها برای انبار کردن مواد و ملزومات در خانه، قفسههای فروشگاههای سنگاپور خالی شدند.
ایر بیاندبی پروازهای پکن خود تا آخر ماه را کنسل کرد.
قیمتهای مصرفکننده چین بیش از حد انتظار رشد کرد. در حالی که پیشبینی میشد تورم سالانه چین در ماه ژانویه ۴.۹ درصد شود، میزان آن به ۵.۴ درصد رسید.
مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ اعلام کرد که وضعیت به وجود آمده در مورد ویروس کرونا ممکن است به وجهه جهانی چین آسیب برساند و سرمایهگذاران خارجی از آن رو گردان شوند.
فاکسکان، بزرگترین مونتاژکننده گوشی موبایل جهان، اعلام کرد شرکتهای تولیدکننده طبق برنامه در روز دوشنبه به تولید باز نخواهند گشت.
نظر شما