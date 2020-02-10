«سولاراوربیتر» به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاوشگر خورشیدی«سولاراوربیتر» سازمان فضایی اروپا و ناسا همراه یک موشک به فضا پرتاب شد تا نخستین تصویر از قطب های این ستاره را ثبت کند.

سزار گارسیا ماریرودریگا مدیر این پروژه در سازمان فضایی اروپا می گوید: ما به سمت خورشید در حرکت هستیم. این لحظه خارق العاده ای است.

«سولاراوربیتر» که با هزینه ۱.۵ میلیارد دلار ساخته شده همراه کاوشگر پارکر ( که یکسال و نیم قبل به فضا رفته) به نزدیکی خورشید می روند تا رازهای آن را کشف کنند.

البته «سولاراوربیتر» از اتمسفر خارجی خورشید گذر نمی کند اما در مداری قرار می گیرد که از ۲ قطب ستاره گذر می کند.

این کاوشگر دارای ۹ ابزار علمی است که در اروپا ساخته شده و ناسا دهمین ابزار آن را ساخته است.

«سولاراوربیتر» یک کاوشگر جعبه ای شکل به وزن ۱۸۰۰ کیلوگرم است. ماموریت های علمی این کاوشگر از اواخر ۲۰۲۱ میلادی آغاز می شود. این در حالی است که سولار اوربیتر در ۲۰۲۲ میلادی برای نخستین بار به خورشید نزدیک می شود. کمترین فاصله این کاوشگر تا خورشید ۴۲ میلیون کیلومتر خواهد بود.

سولاراوربیتر از مقر کیپ کاناورال در آمریکا به فضا پرتاب شد. حدود هزار دانشمند و محقق اروپایی در کنار همکاران در آمریکا نظاره گر پرتاب موشک اطلس V همراه سولار اوربیتر بودند.