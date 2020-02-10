۱۳۰۰ میلیارد تومان از تعهدات سفر رئیس جمهور پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گلستان اظهارکرد: دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در گلستان انجام داد.

وی افزود: ۴۶ درصد جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند و استان، دومین تولیدکننده گندم، اولین تولیدکننده کلزا و دومین تولیدکننده مرغ در کشور است.

حق شناس گفت: به لحاظ وسعت چهاردهمین استان ولی به لحاظ تولیدات محصولات رتبه ۶ را در کشور دارا هستیم.

وی بیان کرد: قبل از دولت تدبیر و امید تنها ۳ هزار هکتار اراضی در گلستان زهکشی شده بود اما امروز این عدد به ۵۲ هزار هکتار رسیده و ۳۰ هزار هکتار دیگر هم در دست اجرا است.

حق شناس با بیان اینکه امروز عملیات زهکشی ۵۰ هزار هکتار دیگر هم آغاز می‌شود، ادامه داد: اگر این زهکشی‌ها انجام نمی‌شد خسارت سیل در استان بیشتر بود.

استاندار گلستان اضافه کرد: در سفر هیئت دولت به گلستان دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۱۹۰ پروژه تعهد شده بود که هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی افزود: همچنین در دو سفر قبلی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تفاهمنامه با بانک‌ها امضا شد که فقط ۱۰ درصد آن معادل ۹۳۰ میلیارد تومان منجر به قرارداد شده است.

حق شناس از وجود امور زیربنایی در روستاها خبرداد و بیان کرد: ۵۴۹ روستای استان دارای طرح هادی بوده که ۴۵۲ طرح نیاز به بازنگری دارد.

وی ادامه داد: اشکالاتی در پایانه اینچه برون بود در زمینه تبدیل ریل نرمال و عریض وجود داشت که با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان در سمت ایران مرتفع شد و ۲۰۰ متر در خاک ترکمنستان باقی مانده که انجام خواهد شد.

استاندار گلستان به ظرفیت اینچه برون و منطقه آزاد و خواجه نفس اشاره کرد و آن را راه توسعه استان برشمرد.

حق شناس با تأکید بر اجرای راه آهن گرگان- شاهرود، گفت: ایستگاه اینچه برون به گنبدکاووس و آزادشهر و سپس شاهرود می‌تواند گلستان را از بن بست ریلی به لحاظ اتصال به جنوب کشور نجات دهد.

وی در ادامه به راه آهن اینچه برون اشاره کرد و گفت: گلستان تولید کننده بزرگ مرغ در کشور است و ۸۰۰ هزار تن دان مرغ از بندر امام به گلستان وارد می‌شود و راه اندازی اینچه برون علاوه بر کاهش قیمت تمام شده سبب تسهیل امور هم خواهد شد.

حق شناس با اشاره به ظرفیت بندر خواجه نفس بیان کرد: این بندر می‌تواند در زمینه واردات چوب نقش مهمی در کشور ایفا کند.

وی همچنین به مشکلات آشوراده و خلیج گرگان اشاره کرد و آن را اختلافی با محیط زیست برشمرد که باید زودتر حل شود.

استاندار گلستان در پایان گفت که ورزشگاه ۶ هزار نفره گرگان، تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به محبوبیت بسکتبال در استان باید نگاه ویژه ای به این قسمت شود.