کاهش تعداد هواپیماهای ۱۰۰ نفره کشور/ایجاد خلاء در پروازهای ۵استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص لزوم افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد با اشاره به اینکه اعتقاد داریم خرم آباد هم باید پرواز مستمر داشته باشد هم پرواز مشهد آن اضافه شود، اظهار داشت: تعداد هواپیماهای ۱۰۰ نفره ما طی این چندساله کاهش یافته است و یکی از دلایل مشکلات پروازهای فرودگاه خرم آباد همین امر است.
وی با بیان اینکه هواپیماهای فوکر ۱۰۰ حدود ۴۴ فروند داشتیم و الان حداکثر ۶ یا ۷ فروند داریم و بقیه اینها از رده خارج شدهاند و بایستی هواپیمایی جایگزین میکرد، تصریح کرد: هواپیماهای ۴ موتوره را به جای فوکر ۱۰۰ آوردهاند که همه اینها به تعمیرات سنگین خورده است و تعداد زیادی از آنها در آشیانهها در حال تعمیر است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طی دو سه سال گذشته با ریزش پرسرعت تعداد هواپیماهای صد نفره مواجه شدهایم و جایگزین آنها آمده است، مثل هواپیمای ای تی آر اما این هواپیماها نمیتواند مأموریتهای هواپیماهای ۱۰۰ نفره را انجام دهد و تعریف شده برای یک مأموریت خاص هستند، افزود: به همین دلیل یک خلأ در حوزه پروازهای این بخش ایجاد شد.
اسلامی با اشاره به اینکه در صدد هستیم که هواپیماهای در آن کلاس هواپیماهای ۱۰۰ نفره را بیاوریم، در شورای عالی هواپیمایی کشوری هم تصویب کردهایم، مزیت هم ایجاد شده که کسانی بتوانند هواپیماهای صد نفره بیاورند و خود به خود پروازهای خیلی از شهرها از جمله خرم آباد برقرار میشود، ادامه داد: تنها این مسئله مربوط به خرم آباد نیست و ۵ استان است که مرتب از استانداران، مردم و نمایندگان برای افزایش پروازها پیگیری میکنند و دنبال هستیم مشکل پروازهای منظم آنها را حل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه بازسازی باند فرودگاه مهرآباد هم در حال انجام است، در فرودگاه امام هم گفتهایم پرواز داخلی برقرار شود که به کمک مهرآباد بیاید تا از خجالت مردم دربیاییم.
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