بازار سهام اروپا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه، بازار سهام اروپا معاملات خود را در حالی با افت آغاز کرد که بازارهای جهانی، همچنان در نگرانی از شیوع ویروس کرونا به سر می‌برند.

شاخص پن‌یوروپین استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۲۸ درصد پایین آمد.

داکس آلمان ۰.۲۶ درصد، فوتسی انگلیس ۰.۲۰ درصد و کاک فرانسه ۰.۳۱ درصد افت کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری یورو با دلار ۰.۰۷ درصد تقویت شد و به ۱.۰۹۵۱ واحد رسید.

پوند انگلیس هم ۰.۱۰ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد و به ۱.۲۹۰۳ واحد رسید. در حالی که سرمایه‌گذاران مشغول ارزیابی تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا هستند، سهام آسیایی در معاملات امروز افت کردند.

مقامات چینی اعلام کردند تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۴۰۱۷۱ نفر و تعداد مرگ‌ومیر ناشی از آن، به ۹۰۸ نفر رسیده است.