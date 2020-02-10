«فاکسکان» فعالیت خود در چین را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت تایوانی فاکسکان اجازه یافته تا فعالیت در کارخانه شهر ژنگجو واقع در شمال چین را دوباره از سر گیرد.

این کارخانه که دستگاه های الکترونیکی از جمله آیفون و آی پد را می سازد، به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود. این درحالی است که ۱۶ هزار نفر یا کمتر از ۱۰ درصد نیروی کار فاکسکان در این کارخانه مستقر هستند و اکنون دوباره به سر کار خود بازگشته اند.

یکی از افراد آشنا به این امر فاش کرده مدیران ارشد اجرایی این شرکت مذاکراتی طولانی و جدی با مقامات چین داشته اند تا تولید در بخش های دیگر چین نیز از سر گرفته شود.

فاکسکان همچنان مذاکره با مقامات چین را ادامه داده تا تولید در کارخانه های کلیدی این شرکت در شهرهای شنژن و کانشان را از سرگیرد.

در همین راستا هزاران نفر از کارگران فاکسکان به سر کار خود بازگشته اند. از کارگران خواسته شده از ماسک استفاده کنند و همچنین درجه حرارت بدن کارگران نیز کنترل شود.

این درحالی است که تاخیر در شروع دوباره فعالیت در فاکسکان روی زنجیره ذخایر و محموله های موبایلی که برای مشتریان بارگیری می شود تاثیر می گذارد.