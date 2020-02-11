۱۲ زمین چمن مصنوعی در دانشگاه فنی و حرفه ای افتتاح شد

رضا مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با کمک صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و حمایت معاون اداری مالی دانشگاه فنی و حرفه ای توانستیم در سال جاری ۱۰ آشپزخانه دانشگاه را که تجمیع شده بودند، سبز و صنعتی کرده و در ۱۰ استان افتتاح کنیم.

وی ادامه داد: قرار بود امسال حدود ۱۱۰ زمین چمن مصنوعی در تمام دانشکده و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه ای در سراسر کشور راه اندازی شود از این ۱۱۰ زمین چمن مصنوعی ۱۲ زمین چمن مصنوعی در دهه فجر افتتاح شد و سایر این بخش‌ها به مرور زمان افتتاح می‌شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: ممکن است افتتاح برخی از زمین‌های چمن مصنوعی به دلیل آمادگی برای ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی به سال آینده موکول شود.