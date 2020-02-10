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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

نبرد سنگین ارتش سوریه با تروریست ها در جنوب غرب حلب

نبرد سنگین ارتش سوریه با تروریست ها در جنوب غرب حلب

نیروهای ارتش سوریه به پیشروی خود در شمال غرب این کشور ادامه می‌دهند و بر روستای جدرایا در غرب اتوبان دمشق به حلب در حومه جنوب غربی حلب مسلط شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه به پیشروی خود در شمال غرب این کشور ادامه می‌دهند و بر روستای جدرایا در غرب اتوبان دمشق به حلب در حومه جنوب غربی حلب مسلط شدند.

همزمان یگان‌های دیگر ارتش سوریه پرچم این کشور را بر اتوبان حلب به دمشق از سمت تقاطع منتهی به باب الهوی به اهتزاز درآوردند.

این در حالی است که نبرد سنگینی میان ارتش سوریه و تروریست‌ها در محور روستای کفرحلب در غرب اتوبان دمشق-حلب در حومه جنوب غربی حلب و روستای معره النعسان در حومه شمال شرقی ادلب جریان دارد.

همزمان جنگنده‌های سوری مواضع تروریست‌ها را در منطقه بمباران کردند.

این درحالی است که ارتش سوریه مواضع خود را در مناطقی از محور غرب اتوبان دمشق به حلب مستحکم کرد و تحرکات جبهه النصره را در محور جنوب غرب حلب درهم شکست.

کد مطلب 4849779

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