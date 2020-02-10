تحریم غول نفتی روسیه به دلیل همراهی با ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، برخی منابع اعلام کردند که آمریکا در حال بررسی تحریم شرکت روسنفت روسیه به دلیل ادامه همکاری با ونزوئلاست، اما مسئولان آمریکایی نگران هستند که این اقدام بازارهای جهانی نفت را دچار بحران کند.

منابع یادشده اعلام کردند مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا نگران هستند که تحریم شرکت روسنفت ممکن است قیمت نفت را بالا ببرد.

پیش از این یک مسئول ارشد در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده بود این کشور قصد دارد در ۳۰ روز آینده فشار ضد دولت ونزوئلا را تشدید کند.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست برای اظهارنظر درباره این خبر پاسخی نداد و سخنگوی کاخ سفید از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرده است.