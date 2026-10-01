جهان شاهد تناقض تاریخی در دفاع از حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که به میزبانی شهر کازان در فدراسیون روسیه برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تشریح تناقضات تاریخی مدعیان حقوق بشر و فهرست جنایات اخیر علیه ملت ایران، طرح‌ها و ابتکارات عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با تروریسم دولتی و صیانت از خانواده و کودکان در فضای مجازی را تبیین کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در این نشست بین‌المللی افزود: بسیار خرسندم که در شهر تاریخی و باشکوه کازان در کنار همکارانی که بر امنیت و عدالت تلاش می‌نمایند، حضور دارم.

دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود، فضای کنونی بین‌الملل را توأم با یک تضاد آشکار توصیف کرد و خطاب به اعضای اجلاس گفت: ما امروز در حالی گردهم آمده‌ایم که جهان شاهد یک تناقض تاریخی است؛ در حالی که برخی قدرت‌های جهانی در سخن، از حقوق بشر و صیانت از حقوق کودکان دفاع می‌کنند، اما در میدان عمل، جنایت بی‌سابقه‌ای را علیه معصوم‌ترین انسان‌ها مرتکب می‌شوند.

موحدی‌آزاد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست، یک‌بار دیگر جنایت هولناک رژیم منحوس صهیونیستی و دولت فاسد آمریکا و دست‌اندرکاران آنها در دو جنگ تحمیلی اخیر را یادآوری و مورد تأکید قرار می‌دهد: کشتار بی‌رحمانه ۱۶۸ کودک معصوم و بی‌گناه در مدرسه میناب و قتل‌عام کودکان در کنار خانواده‌هایشان، حمله به ورزشگاه لامرد با بدترین و خشن‌ترین شکل آن، حمله به مجلس عقد اهل سنت شهر سیریک، حملات هدفمند به زیرساخت‌های غیرنظامی، حمله به منازل اشخاص نظامی و غیرنظامی، حمله به بیت رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و شهادت ایشان و اعضای خانواده‌شان حتی دختربچه ۱۴ ماهه (نوه‌ی ایشان)، حمله به اماکن علمی و فرهنگی و آموزشی، حمله به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی، حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها و مراکز امدادی، حمله به ذخایر نفتی و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی و تخریب محیط زیست، حمله به واحدهای قضایی و زندان و حمله به مراکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس؛ نقض فاحش اسناد و تعهدات بین‌المللی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است و برخی از کشورها که به تحوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند باید از چاه ویل آمریکا و اسرائیل خارج شوند و با تکیه بر ملت خود بدانند آینده آنها در کنار جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد خورد.

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر لزوم بیداری و اقدام مشترک جامعه جهانی یادآور شد: ما باید به جهانیان بفهمانیم کسانی که خون کودکان را در مدارس می‌ریزند، هرگز نمی‌توانند مدعی صیانت از حقوق کودکان و خردسالان باشند؛ این جنایات، ضرورت تشکیل کمیته‌ای ذیل نشست دادستان‌های سازمان همکاری شانگهای را برای تقویت همکاری‌ها با هدف مقابله با جرائم و تروریسم دولتی بیش از پیش آشکار کرده است.

وی به تهدیدات نوین در بستر ارتباطات نوین پرداخت و خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدات سخت نظامی، ما با یک جنگ نرم و نامحسوس در فضای مجازی روبه‌رو هستیم. فضای مجازی امروز به میدان نبرد برای تخریب هویت ملی، اخلاق و تخریب مقدس‌ترین نهاد جامعه، یعنی خانواده تبدیل شده است. حملات سایبری به زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی در کنار عملیات روانی هدفمند در فضای مجازی با هدف ایجاد رعب و و القای ناامیدی در میان شهروندان به ویژه نوجوانان نمونه‌ای از این جنگ ترکیبی است.

دادستان کل کشور با اشاره به رویکرد ایجابی و راهبردی ایران در مواجهه با این چالش‌ها تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به آینده پیش‌رو، راهکارهای عملیاتی خود را در سه محور ارائه می‌دهد.

وی در تشریح این محورهای سه‌گانه، افزود: اول؛ پاسخگو کردن پلتفرم‌های جهانی: ما بر این باوریم که ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال و اپراتورهای پلتفرم‌های بین‌المللی نباید فراقانونی عمل نمایند. دولت‌ها ضمن نظارت بر این مراکز باید در قبال انتشار محتواهای غیرقانونی، ترویج خشونت و سوءاستفاده از کودکان پاسخگو باشند. ما خواستار ایجاد مکانیسمی هستیم که حاکمیت ملی کشورهای عضو بر داده‌ها و نیز حق آنها در حفظ ارزش‌های اخلاقی‌شان به رسمیت شناخته شود.

موحدی آزاد گفت: دوم؛ مقابله با ایدئولوژی خشونت و انحراف: مطابق با بند ۸ پروتکل کازان، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد تا یک شبکه تبادل اطلاعاتی سریع، برای شناسایی گروه‌هایی که ایدئولوژی ترویج خشونت و بی‌رحمی (نظیر جنبش‌های انحرافی کلمباین و مشابه آن) را در میان خردسالان ترویج می‌کنند، ایجاد شود. ما نباید اجازه دهیم فضای مجازی به محیطی برای تربیت نسل‌های خشونت‌طلب تبدیل شود.

وی افزود: سوم؛ مدل بومی صیانت از کودک: ما تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران را در سه گام اجرایی به این مجمع ارائه می‌دهیم.

جداسازی ابزار دسترسی: تفکیک کامل دسترسی کودکان از بزرگسالان از طریق سیم‌کارت‌های صیانت‌شده و شناسه‌های ویژه و محدودیت در دسترسی به اینترنت و سایت‌های اینترنتی.

ایجاد سکوهای پالایش‌شده بومی: حمایت از اپ‌استورها و پیام‌رسان‌های بومی که محتوای آنها بر اساس ارزش‌های سنتی پالایش شده است.

خط تماس اضطراری: ایجاد مراکز واکنش سریع تحت نظارت دادستانی برای نجات فوری کودکان در معرض مخاطرات سایبری.

تعهد ایران به اجرای پروتکل کازان و تأکید بر صیانت از نهاد خانواده

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اعلام تعهد رسمی جمهوری اسلامی ایران به اسناد این اجلاس، تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران، متعهد به اجرای بند ۱۱ پروتکل کازان هستیم و تا اول ژانویه ۲۰۲۷، نمایندگان متخصص خود را برای عضویت در کارگروه کارشناسی معرفی خواهیم کرد تا در زمینه مسدودسازی سریع منابع مخرب و پردازش داده‌های عظیم، تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت روانی جامعه، خاطرنشان کرد: صیانت از نهاد خانواده، صیانت از تمدن انسانی است. ما در برابر هرگونه به مخاطره انداختن امنیت روانی فرزندانمان، چه از طریق‌های سخت و چه از طریق کدهای نرم، ایستادگی و مقابله خواهیم کرد و با قدرت می‌ایستیم.