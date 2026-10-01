به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار فرهنگسرای خانواده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان قم، از مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی فعال در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی قدردانی کرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مدیریت شهری در پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: حمایت از مجموعه‌های فرهنگی، گروه‌های جهادی و فعالان میدانی، به‌ویژه در حوزه خانواده و ارتباط با نسل جوان، از الزامات پیشبرد اقدامات اجتماعی است.



خسروپناه افزود: فعالیت فرهنگی و اجتماعی در میدان، کاری دشوار و نیازمند دانش، صبر، توانمندی و پشتیبانی است و افرادی که به صورت مستقیم با خانواده‌ها و جوانان ارتباط دارند، برای استمرار فعالیت خود به حمایت‌های معنوی و مادی نیازمند هستند.



وی با تقدیر از حمایت‌های شهرداری قم از فعالیت‌های فرهنگی گفت: از مجموعه مدیریت شهری قم که در کنار مسئولیت‌های اجرایی و مدیریت شهری، نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه‌مند است و از گروه‌های جهادی و فعالیت‌های میدانی پشتیبانی می‌کند، قدردانی می‌کنم.



خسروپناه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه خانواده و دختران جوان ادامه داد: طرح‌هایی مانند نیلوفرانه و جنات خانواده از جمله تجربه‌هایی هستند که با حضور در میدان و با هدف مواجهه با مسائل واقعی جامعه شکل گرفته‌اند و حمایت از مجریان این طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.



لزوم اقدام عملی برای حل مسائل فرهنگی



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از رویکردهایی که فعالیت فرهنگی را صرفاً در نقد و مطالبه‌گری خلاصه می‌کنند، بیان کرد: نقد و مطالبه زمانی اثرگذار است که در کنار آن، اقدامی برای حل مسئله نیز صورت گیرد و افراد در عرصه عمل مسئولیت خود را بپذیرند.



وی افزود: در حوزه فرهنگ و خانواده، هنر اصلی این است که افراد از مرحله بیان مشکلات عبور کنند و با حضور در میدان برای رفع مسائل موجود اقدام کنند.



خسروپناه با اشاره به وجود تجربه‌های مختلف در حوزه خانواده گفت: در کشور طرح‌های متعددی در این زمینه اجرا شده و برخی از آنها نیز تجربه‌های موفقی به شمار می‌روند که می‌توان از آنها بهره گرفت و متناسب با اقتضائات هر منطقه، الگوهای موجود را به کار بست.



وی ادامه داد: استفاده از تجربه‌های پیشین می‌تواند به افرادی که قصد فعالیت در حوزه خانواده دارند کمک کند تا اقدامات خود را بر پایه تجربه‌های موجود و متناسب با شرایط اجتماعی هر منطقه سامان دهند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صیانت از انسجام اجتماعی و ملی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی حفظ وحدت و انسجام اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید مسائل داخلی به عاملی برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه تبدیل شود.



خسروپناه با اشاره به برخی رفتارها در فضای مجازی اظهار کرد: انتشار کلیپ‌هایی از صحبت یا عملکرد مسئولان با هدف ایجاد فضای تخریب و بی‌اعتمادی، با رویکرد اصلاح‌گرانه سازگار نیست و در صورت وجود ایراد، مسیر اصلاح باید از تذکر و پیگیری مستقیم آغاز شود.



وی افزود: اگر در عملکرد مسئولی اشکالی مشاهده می‌شود، لازم است موضوع برای اصلاح به خود فرد منتقل شود و ضرورتی ندارد با انتشار عمومی آن، زمینه ایجاد فضای منفی در جامعه فراهم شود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ممکن است هر فردی در انجام مسئولیت خود دچار خطا شود، اما رویکرد درست باید اصلاح و کمک به رفع خطا باشد، نه مچ‌گیری و تخریب.



وی گفت: در حوزه‌های فرهنگ، علم، فناوری، مسائل اجتماعی و تعلیم و تربیت، ایجاد حاشیه و تشدید اختلاف می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد و از این رو لازم است رفتارها و اقدامات به گونه‌ای باشد که امید و اعتماد عمومی آسیب نبیند.



خسروپناه در ادامه سخنان خود شناخت دقیق وضعیت خانواده را لازمه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر دانست و اظهار کرد که در این زمینه باید میان خانواده موجود، خانواده مطلوب و مسیر حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تفکیک قائل شد.



وی افزود: شناخت خانواده موجود نیازمند تحقیقات میدانی و علمی است و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به ویژه مراکز علمی استان قم، باید در این حوزه نقش فعال‌تری ایفا کنند.



خسروپناه ادامه داد: برای ترسیم تصویر خانواده مطلوب نیز نمی‌توان تنها به داده‌های میدانی اکتفا کرد و در این بخش باید از ظرفیت حکمت، فقه، اخلاق و ارزش‌های دینی بهره گرفت.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مفهوم حکمرانی خانواده بیان کرد: حکمرانی خانواده مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت را دربرمی‌گیرد و طرح‌هایی مانند جنات خانواده در بخش اجرایی و میدانی این فرایند قرار دارند.



وی افزود: موفقیت برنامه‌های حوزه خانواده به حضور نیروهای توانمند در میدان و حمایت از آنان وابسته است و کسانی که به صورت مستقیم با خانواده‌ها و نسل جوان ارتباط دارند، باید از پشتیبانی لازم برخوردار باشند.