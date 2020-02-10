۲۲ محفل انس با قرآن طی دهه فجر در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری در نشست خبری تشریح برنامه‌های انجام‌شده توسط اداره‌کل تبلیغات اسلامی سمنان در دهه مبارک فجر که هم‌زمان با بعدازظهر دوشنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود برگزار شد، بیان کرد: به مناسبت دهه فجر ۲۲ محفل انس باقرآن در هیئت‌های مذهبی هشت شهرستان برگزار شد.

وی افزود: دو همایش استانی هیئات مذهبی ویژه انقلاب اسلامی ایران در چهل و یکمین بهار طلیعه فجر و همچنین برگزاری سه همایش نقش زن در جامعه اسلامی در سطح استان از دیگر برنامه‌های دهه فجر بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در این ایام همچنین همایش مادران فاطمی نیز در استان برگزار شد، بیان کرد: این همایش ویژه تقدیر از مقام زن به‌خصوص مادران و همسران شهدا بود.

شکری بابیان اینکه یک مورد مسابقه کتاب‌خوانی ویژه وصیت‌نامه سیاسی و عبادی امام خمینی (ره) از دیگر برنامه‌های تبلیغات اسلامی استان سمنان طی دهه فجر بود، بیان کرد: ۱۰ نشست تخصصی گفتمان انقلاب اسلامی ویژه بیانیه گام دوم انقلاب و ۳۰ مورد دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های دهه فجر بود که به اجرا درآمد.

وی افزود: تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین سه مورد همایش نقش زن در اقتصاد مقاومتی با رویکرد انقلاب و دهه فجر، ۱۲۰ مورد محفل ختم قرآن کریم ویژه شهادت سپهبد سلیمانی، ۱۰ مورد حضور هیئت‌های مذهبی در نماز جمعه ۱۹ شهر استان سمنان و ۷۰ مورد جشن انقلاب ویژه مساجد، هیئت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی مساجد را ساماندهی و برگزار کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برگزاری دو مورد همایش تقدیر از مادران شهدا ویژه ده فجر در سمنان و شاهرود، بیان کرد: سه مورد شب‌شعر فاطمی نیز در دهه فجر برگزارشده است.

شکری با اشاره به برگزاری نمایشگاه پوستر موسوم به قرآن، امام و انقلاب در پنج شهر استان سمنان، گفت: برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان به تعداد چهار مورد و همچنین مسابقه فضای مجازی هر روز یک سوال از دیگر برنامه‌های دهه فجر تبلیغات اسلامی محسوب می‌شوند همچنین باید گفت هدف عمده این برنامه‌ها آشنایی نسل جوان با انقلاب اسلامی و مفاهیم آن بوده است.