تاکید صداوسیما بر معرفی چهره مردمی سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، نشست شورای هماهنگی و سیاست گذاری چهره مردمی سال ۹۸ با حضور معاون سیما، سعید اوحدی دبیر شورای هماهنگی چهره مردمی سال، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران، مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، مهراله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش، محمد خدادی معاون وزیر ارشاد، حبیب رضا ارزانی دبیر کانون های مساجد، برنا فیروزی مشاور اجرایی و رئیس حوزه ریاست صداوسیما، محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صداوسیما و حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی سیما و جمعی از مهمانان و اصحاب رسانه امروز ۲۱ بهمن برگزار شد.

مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در دومین نشست شورای هماهنگی و سیاست گذاری چهره مردمی سال ۹۸ گفت: اقدام شبکه یک سیما در انتخاب و معرفی چهره برگزیده سال در حوزه های مختلف قابل قدردانی است. این شبکه تلاش دارد افرادی که در بطن جامعه با تلاش و همت خود کارهای بزرگ و مهمی انجام می دهند، اما به هر دلیلی اقداماتشان آن طور که شایسته است دیده نشده است.

میرباقری بیان کرد: همان طور که در بیانه گام دوم مقام معظم رهبری بر نقش اساسی جوانان در حل مسائل و مشکلات تاکید شده است امیدواریم این حرکت رسانه ملی نمود و نمادی برای ساماندهی کردن این نیروهای جوان و دغدغه مند در حل مسائل کشور باشد.

برنا فیروزی مشاور اجرایی و رئیس حوزه ریاست سازمان صداوسیما هم در این نشست با توجه به اینکه شناسایی و معرفی چهره های برتر مردمی رویداد بسیار مهمی است گفت: انتظار از رسانه ملی در این خصوص، وظیفه ما را سنگین تر می کند.

فیروزی افزود: راهی را که آغاز شده است با دقت و جدیت به پیش می بریم و قطع به یقین این برنامه یکی از مهم ترین رویدادهایی است که در راستای اهداف بلند رسانه در تعمیق نگرش عمومی و ایجاد مرجعیت برای الگو بخشی اجتماعی محسوب می شود و موجب تغییر ذائقه مردم در بهره گیری و تعریف چهره ها شود.

حجت‌الاسلام ارزانی دبیر کانون های فرهنگی مساجد نیز اقدام رسانه ملی را برای معرفی چهره های تاثیرگذار، یک حرکت هوشمندانه توصیف کرد که می تواند در راستای تحقق بیانیه گام دوم رهبری، بسیار موثر باشد.

مجید زین العابدین مدیر شبکه یک سیما هم این نشست عنوان کرد: انتخاب چهره مردمی سال از سوی رسانه ملی، برای چهره سازی، الگوسازی مردمی و نمادین کردن ارزش های اجتماعی طراحی شده و امسال هم در طراز ملی دیده شده است.

چهره مردمی سال قرار است امسال برای دومین سال چهره های موفق و امید بخش در سراسر کشور را شناسایی و معرفی و برترین ها را به رای مردم بگذارد.