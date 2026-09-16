تمبر اختصاصی «انگور ملکان» با حضور دو وزیر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در حاشیه هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، تمبر اختصاصی این رویداد با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی رونمایی شد.

این تمبر یادبود با محوریت هشتمین دوره جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان طراحی شده و ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی این شهرستان را مورد توجه قرار داده است.

در این مراسم همچنین پوستر چهارمین جشنواره عکاسی «خوشه‌های طلایی انگور» رونمایی شد.

هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش کشاورزی و جمعی از مردم و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

در جریان برگزاری این جشنواره، موضوع حمایت از تولیدکنندگان و توسعه ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیز مورد تأکید قرار گرفت.