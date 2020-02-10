به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر وحید صرامی در نشست خبری ویژه چهلویکمین سالگرد انقلاب اسلامی درباره شیوه نامه انضباطی جدید، گفت: پس از اعتراضات انجام شده به تغییرات شیوهنامه جدید انضباطی داشجویان، وزارتین بهداشت و علوم جلساتی مختلفی برگزار کردهاند و از معترضان خواسته ایم ایرادات وارده را به صورت مکتوب ارائه کنند.
وی افزود: در ضمن به صورت مستمر بازخوردهای مختلفی از دانشگاههای علوم پزشکی می گیریم.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال درباره تغییر موضوعات مربوط به تخلفات فضای مجازی اشاره داشت، گفت: در شیوهنامه اجرایی جدید بر خلاف موضوعات ادعا شده از سوی برخی از افراد در رسانهها، در مورد «فضای مجازی» نسبت به مصوبه سال ۸۸ هیچ تغییری رخ نداده است.
وی افزود: تنها دستهبندی تخلفات فضای مجازی که در شیوه نامه قبلی مصوت سال ۱۳۸۸ در دسته تخلفات اخلاقی بوده است، به تخلفات عمومی انتقال پیدا کرده است تا سابقه اخلاقی برای دانشجویان به دنبال نداشته باشد.
صرامی گفت: در مورد وزارت بهداشت نیز ابلاغیهای قبل از این شیوهنامه به دانشگاه ها داشتیم که در مورد تخلفات فضای مجازی مانند تخلفات رایانهای رفتار کنند و فراتر از این نیست و مطلبی نبوده که از شیوه نامه سال ۸۸ کم و یا زیاد شده باشد.
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