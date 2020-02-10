موضع ایران در حمایت از سوریه تغییرناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جواد ترک آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق اظهار داشت: موضع کشورمان در حمایت از سوریه در جریان جنگ علیه گروه‌های تروریستی تغییر ناپذیر است.

وی در نشست خبری خود در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه گفت: تهران از هرگونه تلاشی یا راه حل که مورد تایید مردم سوریه باشد و به برون رفت بحران کمک کند، حمایت می‌کند.

سفیر کشورمان در دمشق در این نشست خبری که در آستانه چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، افزود: جمهوری اسلامی ایران از حفظ حاکمیت ملی و یکپارچگی خاک سوریه حمایت می‌کند.

ترک آبادی در سوریه در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز همکاری‌های اقتصاد تهران و دمشق گفت: همکاری‌های دوجانبه اقتصادی مبتنی بر هم پیمانی دو کشور است و بر همین اساس گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به سرنوشت مشترکی ملت‌های مسلمان ایران و سوریه عنوانکرد: هرد و کشور در برابر توطئه مشابه دشمن قرار دارند، دشمنی که با اعمال فشار سیاسی و محاصره اقتصادی تلاش می‌کند که ملت‌ها را به زانو در آورد؛ اما اطمینان داریم که هر دو ملت، با عزم و اراده، این شرایط بحرانی را پشت سر خواهند گذاشت.

سفیر ایران در سوریه تصریح کرد: مواضع ما در زمینه حمایت از سوریه برای بازپس گیری همه مناطق این کشور و تحکیم حاکمیت ملی این کشور، ثابت و همیشگی است.

ترک آبادی ادامه داد: همکاری اقتصادی بین سوریه و ایران بر مبنای ائتلاف موجود بین دو کشور است.

وی خاطرنشان کرد: رنج سوریه و ایران یکی است و هر دو با یک طرح مشابه روبرو هستند که دشمن مشترک برای اعمال این طرح از روش‌ها و ابزارهای مشابهی استفاده می‌کند. دشمن مشترک دست به اقداماتی می‌زند تا ملت‌ها را آزار دهد و آن‌ها را گرسنه نگاه دارد.

سفیر ایران در سوریه اظهار داشت: مردم سوریه می‌توانند این مرحله را پشت سر بگذارند و ایران در کنارشان خواهد بود.

ترک آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار «الوطن» درباره پیشنهاد وزارت امور خارجه ایران در زمینه آمادگی تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه تاکید کرد: موضع ایران حمایت از برادران در سوریه در مبارزه با تروریسم و مقابله با تلاش‌هایی است که با هدف تجزیه ملت و مهین سوریه به عمل می‌آید و موضع ما در حمایت از هر راه حل مورد رضایت ملت سوریه، ثابت است.

وی گفت: ایران از طریق این مبانی واصول، به راه حل‌ها نگاه می‌کند.

سفیر کشورمان در دمشق افزود: موضع ایران همیشه ثابت خواهد ماند و حاکمیت ملی سوریه بر سراسر خاک سوریه موضع ثابت و تغییر ناپذیر است.

ترک آبادی گفت: بازپس گیری اراضی سوریه با تلاش‌ها و فداکاری‌های ارتش سوریه محقق خواهد شد.