ترامپ: «پلوسی» دوباره مجلس نمایندگان آمریکا را از دست خواهد داد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در انتقام از فرایند استیضاح خود توسط دموکرات ها به ویژه در مجلس نمایندگان این کشور در پرونده موسوم به رسوائی «اوکراین‎گیت» در پیامی توئیتری گفت: «نانسی پلوسی» دوباره مجلس نمایندگان آمریکا را از دست خواهد داد!

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: به خاطر اینکه آنها (دموکرات ها) در خصوص حقّه استیضاح تا این اندازه عملکرد بدی داشتند، «الکساندریا اوکاسیو کورتز» در مرحله مقدماتی با «چاک شومر» رقابت خواهد کرد و پیروز خواهد شد و احتمال زیادی وجود دارد که «جِری نادلر» نیز در رقابت های مقدماتی مقابل رقیب چپ افراطی خود بازنده شود!

«دونالد ترامپ» در این باره گفت: اوضاع دارد بسیار جالب می شود. نانسی پلوسی دوباره در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا بازنده خواهد شد! عملکرد من در نظرسنجی ها فوق العاده است.

لازم به ذکر است سنای آمریکا چندی پیش و در جریان یک رأی گیری درباره استیضاح رئیس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ را از هر ۲ بند اتهامی تبرئه کرده بود.

بر اساس این گزارش، سنای آمریکا با ۵۲ رأی مقابل ۴۸ رأی ترامپ را از اتهام سو استفاده از قدرت در پرونده اوکراین گیت تبرئه کرد.

نمایندگان سنای آمریکا همچنین با ۵۳ رأی در مقابل ۴۷ رأی در خصوص دومین بند اتهامی ترامپ درباره جلوگیری از اجرای عدالت هم رأی به «بی گناهی» وی دادند.

روند رأی‌گیری در خصوص بندهای استیضاح کاملاً به صورت حزبی دنبال شد؛ «میت رامنی» تنها سناتور جمهوریخواه بود که در خصوص بند اول استیضاح، رأی به گناهکار بودن ترامپ داد.

پیش از آغاز این رأی‌گیری نمایندگان موافق و مخالف استیضاح ترامپ در این خصوص به سخنرانی پرداخته بودند.

دونالد ترامپ تنها در صورتی از کار برکنار می‌شد که دو سوم سناتورها (۶۷ نفر) رأی به عدم کفایت او می‌دادند. با توجه به اینکه جمهوریخواهان با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی در مقابل ۴۷ کرسی دموکرات‌ها، اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، بعید بود که فرآیند استیضاح به برکناری ترامپ بینجامد.

جلسات استیضاح دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه ۲۲ ژانویه در مجلس سنای آمریکا آغاز شده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۸ دی ترامپ را متهم کرد که با سوءاستفاده از قدرت نهاد تحت ریاستش، بر دولت اوکراین فشار آورده تا در انتخابات ایالات متحده، برای رسیدن به منافع سیاسی خود (دونالد ترامپ)، دخالت کند؛ و سپس تلاش کرده تا با ممانعت از انجام تحقیقات در مورد این کار خلاف، بر قضایا سرپوش بگذارد.