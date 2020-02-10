بند سنگی ملاتی حوزه آبخیزداری «هفت چشمه» پلدختر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر، طی مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان پلدختر بزرگترین سازه سنگی ملاتی استان در روستای «هفت چشمه» پلدختر افتتاح شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر در حاشیه افتتاح این طرح در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بند سنگی ملاتی حوزه آبخیزداری هفت چشمه این شهرستان با ۱۷ متر ارتفاع کل و ۱۳ متر ارتفاع مفید به عنوان بزرگترین سازه سنگی ملاتی استان لرستان افتتاح شد.

میر شهرام میر رضایی افزود: پیش بینی شده این بند سنگی ملاتی، در تراز حداکثری حدود ۳۰۰ هزار مترمکعب آب را در خود ذخیره کند.

وی یادآور شد: اعتبار این سازه حدود ۳ میلیارد تومان است که در بالا دست آن یک سازه گابیونی با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان احداث شده که نقش رسوب گیری برای سازه دارد تا رسوبات کمتری پشت سد جمع شود.

رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر افزود: ۵۰ تا ۶۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه می‌تواند با استفاده از بند سنگی ملاتی به آبی تبدیل شود و در کنار آن می‌توان از آب آن استفاده‌های دیگری مانند کاشت و توسعه گیاهان دارویی داشت.

میر رضایی یادآور شد: علاوه بر این پروژه، طرح‌های مشابه دیگری نیز از جمله پروژه حوزه خوشاب بادامک تکمیل شده و کار آن با آبگیری کامل صد درصد به پایان رسیده است.

وی گفت: پروژه تنگ علی پلدختر تکمیل و به بهره برداری رسیده و پروژه سنگی ملاتی دمرود معمولان با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی کار آن در حال انجام است و پروژه بند خاکی باغ جایدر نیز عملیات اجرایی آن به پایان رسیده و تنها احداث سرریز آن مانده که در حال انجام است.

رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر افزود: بند خاکی حوزه آبخیز روستای ولی عصر (عج) ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ادامه کار آن در حال پیگیری است.