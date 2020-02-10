به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی حسینی در این باره گفت: پلیس راهور با همکاری دیگر عوامل انتظامی به منظور هر چه بهتر برگزار شدن راهپیمایی ۲۲ بهمن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی لازم را در این روز پر شکوه در مناطق مختلف استان مرکزی به اجرا در خواهد آورد و در هر شهر محدودیت ترافیکی مسیرها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی اظهار داشت: این محدودیت‌ها در شهر اراک از ساعت ۷ صبح روز ۲۲ بهمن در مسیرهای خیابان شهید بهشتی به سمت میدان شهدا، خیابان شهید رجایی به سمت میدان شهدا، میدان شورا به سمت خیابان ۲۲ بهمن و مخابرات، تمامی خیابان‌های منشعب به خیابان‌های محسنی، شهدا و ادبجو، خیابان شیخ فضل الله نوری به سمت خیابان محسنی، تقاطع خیابان شهید ادبجو به سمت میدان البرز، میدان جهاد به سمت میدان سرداران، خیابان دانشگاه به سمت مصلای بیت المقدس اراک، تمامی خیابان‌های منتهی به مصلای بیت المقدس اراک مثل خیابان‌های فداییان اسلام، پروین اعتصامی، چهار راه دکتر حسابی به طرف پل خیبر اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با اشاره به اینکه محدودیت‌های مذکور تا پایان مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت یاد آور شد: همچنین برابر هماهنگی‌های انجام شده، از ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در مسیرهای راهپیمایی هیچ خودرویی اجازه پارک نداشته و خودروهای پارک شده در این مسیرها نیز به وسیله جرثقیل به پارکینگ انتقال داده خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان با دعوت از عموم مردم شهید پرور استان مرکزی برای شرکت در مراسم با شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن افزود: از شهروندان انتظار داریم به مانند گذشته با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را به عمل آورده و در صورت امکان نیز از آوردن خودروی شخصی خود به مسیرهای اعلام شده پرهیز کنند.