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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۵۹

گزارش پلیس راهور

اعلام وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

اعلام وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

پلیس راهور، وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در بعد از ظهر دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس، بارش برف در استان‌های قزوین، همدان، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی در اکثر محورها شاهد هستیم. همچنین، در استان زنجان محورهای زنجان- دندی و زنجان- طارم؛ استان مازندران محور عباس آباد-کلاردشت و ارتفاعات محور کرج-چالوس و استان البرز محور-ماهدشت-اشتهارد نیز بارش برف را داریم.

بارش باران در استان مازندران محور نور و استان هرمزگان محورهای رودان-بندرعباس و حاجی آباد-بندرعباس، گزارش شده است.

کولاک در استان زنجان محورهای ابهر-قیدار و قیدار-همدان و استان آذربایجان غربی محور ارومیه-سلماس، وجود دارد.

بنابر اعلام پلیس راهور، تردد با زنجیر چرخ استان گلستان محور توسکستان-شاهرود؛ استان اردبیل محورهای اردبیل-سراب و خلخال-اسالم؛ استان گیلان محورهای اسالم-خلخال، پونل-خلخال و املش-اشکورات؛ استان آذربایجان غربی محور سردشت-مهاباد؛ استان زنجان محورهای زنجان-دندی و زنجان-طارم؛ استان آذربایجان شرقی محورهای اهر-کلیبر و میانه-زنجان و استان چهارمحال و بختیاری (محور کوهرنگ-مسجدسلیمان محدوده گردنه‌های چری و شامنصوری، امکان پذیر است.

مه گرفتگی همراه با کاهش دید در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، قزوین و همدان در ارتفاعات مشاهده می‌شود.

گرد و خاک همراه با کاهش دید در استان کرمان شمال محورهای فنوج-زاهدان و ریگان-ایرانشهر گزارش شده است.

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران به کرج محدوده گرمدره و پل کلاک تا پل فردیس؛ آزادراه کرج -قزوین محدوده پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری در هر دو مسیر مشاهده می‌شود.

بر اساس گزارش پلیس راهور، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردارند.

کد مطلب 4849993

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