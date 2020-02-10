اعلام وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر همین اساس، بارش برف در استان‌های قزوین، همدان، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی در اکثر محورها شاهد هستیم. همچنین، در استان زنجان محورهای زنجان- دندی و زنجان- طارم؛ استان مازندران محور عباس آباد-کلاردشت و ارتفاعات محور کرج-چالوس و استان البرز محور-ماهدشت-اشتهارد نیز بارش برف را داریم.

بارش باران در استان مازندران محور نور و استان هرمزگان محورهای رودان-بندرعباس و حاجی آباد-بندرعباس، گزارش شده است.

کولاک در استان زنجان محورهای ابهر-قیدار و قیدار-همدان و استان آذربایجان غربی محور ارومیه-سلماس، وجود دارد.

بنابر اعلام پلیس راهور، تردد با زنجیر چرخ استان گلستان محور توسکستان-شاهرود؛ استان اردبیل محورهای اردبیل-سراب و خلخال-اسالم؛ استان گیلان محورهای اسالم-خلخال، پونل-خلخال و املش-اشکورات؛ استان آذربایجان غربی محور سردشت-مهاباد؛ استان زنجان محورهای زنجان-دندی و زنجان-طارم؛ استان آذربایجان شرقی محورهای اهر-کلیبر و میانه-زنجان و استان چهارمحال و بختیاری (محور کوهرنگ-مسجدسلیمان محدوده گردنه‌های چری و شامنصوری، امکان پذیر است.

مه گرفتگی همراه با کاهش دید در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، قزوین و همدان در ارتفاعات مشاهده می‌شود.

گرد و خاک همراه با کاهش دید در استان کرمان شمال محورهای فنوج-زاهدان و ریگان-ایرانشهر گزارش شده است.

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران به کرج محدوده گرمدره و پل کلاک تا پل فردیس؛ آزادراه کرج -قزوین محدوده پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری در هر دو مسیر مشاهده می‌شود.

بر اساس گزارش پلیس راهور، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردارند.