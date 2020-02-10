الهام گرفتن از راه و منش شهدا چراغ راه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید بشارت پوردیان، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا بوده و پاسداری از خون شهدا و الهام گرفتن از راه و منش آنها ضروری است.

استاندار با اشاره به طرح مشکلات خانواده شهید بشارت پوردیان در این دیدار، اظهار کرد: پیگیری لازم برای رفع مشکلات این خانواده شهید گرانقدر انجام خواهد شد.

وی ابراز داشت: تاکید ما بر رفع مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران است و باید متولیان گام‌های مؤثری در این راستا بردارند.

کلانتری همچنین با اشاره به طرح موضوع مشکلات راه ارتباطی منطقه مورنا محل آرامگاه شهید بشارت پوردیان، اظهار کرد: پیگیری لازم برای مطالعات راه ارتباطی منطقه انجام خواهد شد.

شهید بشارت پوردیان در تاریخ ۱۳ شهریور ۶۵ در منطقه پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.